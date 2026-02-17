Атака РФ по Украине 17 февраля - Польша поднимала самолеты, зафиксированы объекты, похожие на воздушные шары со стороны Беларуси

Из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине в ночь на 17 февраля Польша поднимала военные самолеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой исчезновения, говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию

Кроме того, польские военные сообщили, что их радиолокационные системы обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

Объекты постоянно идентифицировались и находились под постоянным наблюдением военных разведывательных систем. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы безопасности воздушного движения или гражданам Польши