Атака РФ по Украине 17 февраля - Польша поднимала самолеты, зафиксированы объекты, похожие на воздушные шары со стороны Беларуси
Киев • УНН
Польша поднимала военные самолеты в ночь на 17 февраля из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине. Также польские военные фиксировали объекты, похожие на воздушные шары со стороны Беларуси.
Из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине в ночь на 17 февраля Польша поднимала военные самолеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша.
Детали
Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой исчезновения, говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию
Кроме того, польские военные сообщили, что их радиолокационные системы обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, входящие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.
Объекты постоянно идентифицировались и находились под постоянным наблюдением военных разведывательных систем. Ситуация была контролируемой и не представляла угрозы безопасности воздушного движения или гражданам Польши
Напомним
17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.
В Одесской области в результате российской атаки пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Зафиксированы попадания по складам, СТО и многоквартирному дому.