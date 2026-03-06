$43.810.09
Польша ограничивает полеты авиации на три месяца вдоль границы с Украиной и беларусью

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Польша вводит трехмесячные ограничения на полеты над восточной частью страны с 10 марта по 9 июня 2026 года. Это решение обусловлено национальной безопасностью в условиях геополитической ситуации.

Польша ограничивает полеты авиации на три месяца вдоль границы с Украиной и беларусью

Власти Польши решили ограничить полеты над восточной частью страны, вдоль украинской и белорусской границ на три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP).

Детали

Как отметили в агентстве, ограничения продлятся с 10 марта по 9 июня 2026 года. Данное решение объясняется необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях динамичной геополитической ситуации на восточном фланге Польши и НАТО.

Зона ограничений полета охватывает воздушное пространство от уровня земли до высоты 3000 метров. Это означает, что ограничения не распространяются на самолеты, которые обычно курсируют на значительно больших высотах.

Запрет на полеты будет действовать в период от заката до восхода солнца, то есть всю ночь.

В то же время он не распространяется на военные самолеты и самолеты, взлетающие и приземляющиеся в аэропорту Депултиче Крулевске (EPCD), при условии предварительного согласования с Центром воздушных операций.

Кроме того, исключения предусмотрены для военных самолетов и гражданских беспилотников, если они не нарушают зоны распознавания украинских или белорусских систем ПВО.

Также в агентстве уточнили, что в светлое время суток под запрет не попадают пилотируемые летательные аппараты, которые предоставят план полета, будут оснащены рабочим транспондером и будут поддерживать постоянную связь с соответствующими службами управления воздушным движением.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в НАТО задумались о масштабной реформе противовоздушной обороны на фоне российско-украинской войны. Данная реформа предусматривает переход от воздушного патрулирования к защите от вторжений, ракет и беспилотников.

Евгений Устименко

