НАТО готує масштабну реформу протиповітряної оборони - Bloomberg
Київ • УНН
НАТО готує широкомасштабну реформу системи протиповітряної оборони перед липневим самітом, інтегруючи уроки війни в Україні. Реформа передбачає перехід від повітряного патрулювання до захисту від вторгнень, ракет і безпілотників.
Деталі
За словами співрозмовників, які попросили не називати їхніх імен через конфіденційність засідань, реформа передбачає перехід Північноатлантичного альянсу від "повітряного патрулювання" - моніторингу суверенного повітряного простору в мирний час - до системи протиповітряної оборони, більш спрямованої на захист від вторгнень або атак із використанням ракет і безпілотників.
Видання підкреслює, що реакція на минулорічне порушення польського повітряного простору безпілотником викликала критику, коли для збиття недорогих безпілотних літальних апаратів було використано передове обладнання. Уряд у Варшаві після цього звернувся до країн НАТО для консультацій, назвавши інцидент "акт агресії" з боку москви.
За цим випадком послідували інші інциденти в державах-членах НАТО, що змусило альянс оголосити про зміцнення східного флангу шляхом усунення прогалин у протиповітряній обороні та інтеграції підходів. Операція, відома як Eastern Sentry, за словами Верховного командувача союзних сил у Європі Алексуса Ґрінкевича, була "цілком новим проєктом оборони".
Розглядана реформа має на меті зробити місію постійною, щоб краще протистояти безпілотникам та гіперзвуковим загрозам, зазначив високопоставлений військовий представник НАТО. Сили альянсу будуть використовувати як наземні засоби, наприклад перехоплювачі, так і повітряні ресурси.
