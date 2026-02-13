$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 5074 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 12049 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 15047 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 17669 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 39927 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 55409 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 42753 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30545 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40687 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65374 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
НАТО готує масштабну реформу протиповітряної оборони - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2 перегляди

НАТО готує широкомасштабну реформу системи протиповітряної оборони перед липневим самітом, інтегруючи уроки війни в Україні. Реформа передбачає перехід від повітряного патрулювання до захисту від вторгнень, ракет і безпілотників.

НАТО готує масштабну реформу протиповітряної оборони - Bloomberg

НАТО готує широкомасштабну реформу системи протиповітряної оборони напередодні саміту в липні, інтегруючи уроки війни в Україні, повідомляють джерела, знайомі з обговореннями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників, які попросили не називати їхніх імен через конфіденційність засідань, реформа передбачає перехід Північноатлантичного альянсу від "повітряного патрулювання" - моніторингу суверенного повітряного простору в мирний час - до системи протиповітряної оборони, більш спрямованої на захист від вторгнень або атак із використанням ракет і безпілотників.

Видання підкреслює, що реакція на минулорічне порушення польського повітряного простору безпілотником викликала критику, коли для збиття недорогих безпілотних літальних апаратів було використано передове обладнання. Уряд у Варшаві після цього звернувся до країн НАТО для консультацій, назвавши інцидент "акт агресії" з боку москви.

НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте12.02.26, 11:24 • 3664 перегляди

За цим випадком послідували інші інциденти в державах-членах НАТО, що змусило альянс оголосити про зміцнення східного флангу шляхом усунення прогалин у протиповітряній обороні та інтеграції підходів. Операція, відома як Eastern Sentry, за словами Верховного командувача союзних сил у Європі Алексуса Ґрінкевича, була "цілком новим проєктом оборони".

Розглядана реформа має на меті зробити місію постійною, щоб краще протистояти безпілотникам та гіперзвуковим загрозам, зазначив високопоставлений військовий представник НАТО. Сили альянсу будуть використовувати як наземні засоби, наприклад перехоплювачі, так і повітряні ресурси.

Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет13.02.26, 20:18 • 424 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Bloomberg
НАТО
Україна
Польща