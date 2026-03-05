Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ

$43.720.26
17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 18902 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 47528 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 64126 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 73863 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 75116 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 3932 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 9728 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 31428 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 40580 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 55721 перегляди
Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Жоден нафтовий танкер не пройшов через Ормузьку протоку в середу, порівняно з 65 суднами до початку війни. Президент Трамп пообіцяв забезпечити морське страхування та військово-морський супровід.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ

Війна на Близькому Сході, схоже, повністю зупинила потік нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За даними S&P Global Commodities at Sea, наданими CNN, у середу через цей найважливіший водний шлях не пройшло жодного нафтового танкера, передає УНН.

Видання зазначає, що це менше, ніж три нафтові та хімічні танкери, що пройшли через Ормузьку протоку у вівторок.

На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ05.03.26, 18:40 • 3192 перегляди

Для порівняння, 27 лютого, в останній день перед початком війни, нападами на судна та припиненням дії морських страхових полісів, через Ормузьку протоку пройшло 65 нафтових та хімічних суден.

"Ви бачите, як протока виявляється заблокованою. Судам важко увійти чи вийти", - заявив сьогодні CNN представник нафтової галузі.

Президент Дональд Трамп пообіцяв забезпечити морське страхування та військово-морський супровід суден у Перській затоці.

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8260 переглядiв

Представник галузі назвав заяву Трампа "кроком у правильному напрямку", але попередив, що необхідно вжити подальших дій для відновлення довіри.

"Ринку потрібно набагато більше подробиць", - сказав чиновник.

За даними S&P, з неділі через Ормузьку протоку не проходили танкери, що перевозять скраплений природний газ (ЗПГ).

У звичайний день до початку війни через цей водний шлях проходило кілька танкерів, що перевозять зріджений нафтовий газ (СНД).

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт