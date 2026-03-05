Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ
Київ • УНН
Жоден нафтовий танкер не пройшов через Ормузьку протоку в середу, порівняно з 65 суднами до початку війни. Президент Трамп пообіцяв забезпечити морське страхування та військово-морський супровід.
Війна на Близькому Сході, схоже, повністю зупинила потік нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За даними S&P Global Commodities at Sea, наданими CNN, у середу через цей найважливіший водний шлях не пройшло жодного нафтового танкера, передає УНН.
Видання зазначає, що це менше, ніж три нафтові та хімічні танкери, що пройшли через Ормузьку протоку у вівторок.
На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ05.03.26, 18:40 • 3192 перегляди
Для порівняння, 27 лютого, в останній день перед початком війни, нападами на судна та припиненням дії морських страхових полісів, через Ормузьку протоку пройшло 65 нафтових та хімічних суден.
"Ви бачите, як протока виявляється заблокованою. Судам важко увійти чи вийти", - заявив сьогодні CNN представник нафтової галузі.
Президент Дональд Трамп пообіцяв забезпечити морське страхування та військово-морський супровід суден у Перській затоці.
Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8260 переглядiв
Представник галузі назвав заяву Трампа "кроком у правильному напрямку", але попередив, що необхідно вжити подальших дій для відновлення довіри.
"Ринку потрібно набагато більше подробиць", - сказав чиновник.
За даними S&P, з неділі через Ормузьку протоку не проходили танкери, що перевозять скраплений природний газ (ЗПГ).
У звичайний день до початку війни через цей водний шлях проходило кілька танкерів, що перевозять зріджений нафтовий газ (СНД).