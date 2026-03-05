На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 19209 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 39781 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 32929 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 33411 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 52387 перегляди
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 22903 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46224 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 76392 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 97591 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83035 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство11:40
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP13:04
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя14:41
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33
Ексклюзив
11:33 • 52383 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай 4 березня, 15:53
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Ільхам Алієв
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Азербайджан
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років 15:38
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство11:40
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко4 березня, 15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона4 березня, 12:28
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією3 березня, 17:13
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136

На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ціни на нафту різко зросли, досягнувши найвищого рівня з середини 2024 року, що спричинило падіння індексів Доу-Джонса, S&P 500 та Nasdaq. Долар США зміцнився, а прибутковість казначейських облігацій зросла.

На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ

Ціни на нафту різко зросли в четвер, що викликало занепокоєння на фондовому ринку на тлі загострення війни на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Індекс Доу-Джонса впав на 601 пункт або на 1,24%, відновивши падіння після того, як акції закрилися зростанням у середу. Індекс S&P 500 знизився на 0,5%, а високотехнологічний індекс Nasdaq – на 0,2%.

Ціни на нафту підскочили і досягли найвищого рівня із середини 2024 року. Ціни на нафту марки WTI зросли на 5,5%, до $78,80 за барель. Ціна на нафту марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 3,96%, до 84,62 доларів за барель.

Долар США зміцнився до інших основних валют, чому сприяв пошук інвесторами безпечних активів. Індекс долара зріс на 1,7% цього тижня.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців02.03.26, 15:33 • 21073 перегляди

Прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки інвестори продавали облігації та оцінювали потенційний інфляційний вплив зростання цін на нафту. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла 4,13%, найвищого рівня за три тижні.

Індекс страху Уолл-стріт, VIX, підскочив на 10%. Відповідно до індексу страху і жадібності CNN, саме страх став рушійною силою ринків.

"Ми поки не бачимо ознак деескалації, і ціни на нафту продовжують зростати", - зазначив у своєму повідомленні Джим Рейд, керівник глобального відділу макроекономічних досліджень Deutsche Bank.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Nasdaq
Deutsche Bank