На тлі конфлікту на Близькому Сході фондові ринки падають і різко зростають ціни на нафту - ЗМІ
Київ • УНН
Ціни на нафту різко зросли, досягнувши найвищого рівня з середини 2024 року, що спричинило падіння індексів Доу-Джонса, S&P 500 та Nasdaq. Долар США зміцнився, а прибутковість казначейських облігацій зросла.
Ціни на нафту різко зросли в четвер, що викликало занепокоєння на фондовому ринку на тлі загострення війни на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Індекс Доу-Джонса впав на 601 пункт або на 1,24%, відновивши падіння після того, як акції закрилися зростанням у середу. Індекс S&P 500 знизився на 0,5%, а високотехнологічний індекс Nasdaq – на 0,2%.
Ціни на нафту підскочили і досягли найвищого рівня із середини 2024 року. Ціни на нафту марки WTI зросли на 5,5%, до $78,80 за барель. Ціна на нафту марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 3,96%, до 84,62 доларів за барель.
Долар США зміцнився до інших основних валют, чому сприяв пошук інвесторами безпечних активів. Індекс долара зріс на 1,7% цього тижня.
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців02.03.26, 15:33 • 21073 перегляди
Прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки інвестори продавали облігації та оцінювали потенційний інфляційний вплив зростання цін на нафту. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла 4,13%, найвищого рівня за три тижні.
Індекс страху Уолл-стріт, VIX, підскочив на 10%. Відповідно до індексу страху і жадібності CNN, саме страх став рушійною силою ринків.
"Ми поки не бачимо ознак деескалації, і ціни на нафту продовжують зростати", - зазначив у своєму повідомленні Джим Рейд, керівник глобального відділу макроекономічних досліджень Deutsche Bank.