Эксклюзив
12:41 • 19762 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 40892 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 33261 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 33719 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 52788 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23024 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46345 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 76517 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 97677 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 83108 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
На фоне конфликта на Ближнем Востоке фондовые рынки падают, а цены на нефть резко растут - СМИ

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Цены на нефть резко выросли, достигнув самого высокого уровня с середины 2024 года, что привело к падению индексов Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq. Доллар США укрепился, а доходность казначейских облигаций выросла.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке фондовые рынки падают, а цены на нефть резко растут - СМИ

Цены на нефть резко выросли в четверг, что вызвало беспокойство на фондовом рынке на фоне обострения войны на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Индекс Доу-Джонса упал на 601 пункт или на 1,24%, возобновив падение после того, как акции закрылись ростом в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq – на 0,2%.

Цены на нефть подскочили и достигли самого высокого уровня с середины 2024 года. Цены на нефть марки WTI выросли на 5,5%, до $78,80 за баррель. Цена на нефть марки Brent, международный стандарт, выросла на 3,96%, до 84,62 долларов за баррель.

Доллар США укрепился к другим основным валютам, чему способствовал поиск инвесторами безопасных активов. Индекс доллара вырос на 1,7% на этой неделе.

Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев02.03.26, 15:33 • 21077 просмотров

Доходность казначейских облигаций выросла, поскольку инвесторы продавали облигации и оценивали потенциальное инфляционное влияние роста цен на нефть. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,13%, самого высокого уровня за три недели.

Индекс страха Уолл-стрит, VIX, подскочил на 10%. Согласно индексу страха и жадности CNN, именно страх стал движущей силой рынков.

"Мы пока не видим признаков деэскалации, и цены на нефть продолжают расти", - отметил в своем сообщении Джим Рейд, руководитель глобального отдела макроэкономических исследований Deutsche Bank.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Nasdaq
Дойче Банк