На фоне конфликта на Ближнем Востоке фондовые рынки падают, а цены на нефть резко растут - СМИ
Киев • УНН
Цены на нефть резко выросли, достигнув самого высокого уровня с середины 2024 года, что привело к падению индексов Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq. Доллар США укрепился, а доходность казначейских облигаций выросла.
Цены на нефть резко выросли в четверг, что вызвало беспокойство на фондовом рынке на фоне обострения войны на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Индекс Доу-Джонса упал на 601 пункт или на 1,24%, возобновив падение после того, как акции закрылись ростом в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq – на 0,2%.
Цены на нефть подскочили и достигли самого высокого уровня с середины 2024 года. Цены на нефть марки WTI выросли на 5,5%, до $78,80 за баррель. Цена на нефть марки Brent, международный стандарт, выросла на 3,96%, до 84,62 долларов за баррель.
Доллар США укрепился к другим основным валютам, чему способствовал поиск инвесторами безопасных активов. Индекс доллара вырос на 1,7% на этой неделе.
Доходность казначейских облигаций выросла, поскольку инвесторы продавали облигации и оценивали потенциальное инфляционное влияние роста цен на нефть. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,13%, самого высокого уровня за три недели.
Индекс страха Уолл-стрит, VIX, подскочил на 10%. Согласно индексу страха и жадности CNN, именно страх стал движущей силой рынков.
"Мы пока не видим признаков деэскалации, и цены на нефть продолжают расти", - отметил в своем сообщении Джим Рейд, руководитель глобального отдела макроэкономических исследований Deutsche Bank.