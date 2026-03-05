Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ

Война на Ближнем Востоке, похоже, полностью остановила поток нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По данным S&P Global Commodities at Sea, предоставленным CNN, в среду через этот важнейший водный путь не прошел ни один нефтяной танкер, передает УНН.

Издание отмечает, что это меньше, чем три нефтяных и химических танкера, прошедших через Ормузский пролив во вторник.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке фондовые рынки падают, а цены на нефть резко растут - СМИ

Для сравнения, 27 февраля, в последний день перед началом войны, нападениями на суда и прекращением действия морских страховых полисов, через Ормузский пролив прошло 65 нефтяных и химических судов.

"Вы видите, как пролив оказывается заблокированным. Судам трудно войти или выйти", - заявил сегодня CNN представитель нефтяной отрасли.

Президент Дональд Трамп пообещал обеспечить морское страхование и военно-морское сопровождение судов в Персидском заливе.

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Представитель отрасли назвал заявление Трампа "шагом в правильном направлении", но предупредил, что необходимо предпринять дальнейшие действия для восстановления доверия.

"Рынку нужно гораздо больше подробностей", - сказал чиновник.

По данным S&P, с воскресенья через Ормузский пролив не проходили танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ).

В обычный день до начала войны через этот водный путь проходило несколько танкеров, перевозящих сжиженный нефтяной газ (СНГ).