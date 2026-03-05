Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 8832 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 13259 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 36365 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 68540 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 43192 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 40288 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 64604 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25165 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 48656 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 78966 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Популярные новости
Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие5 марта, 10:15 • 11945 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 31826 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 48128 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04 • 47499 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 19425 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 19486 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 48212 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 74385 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 75404 просмотра
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 4344 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 10033 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 31883 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 40734 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 55869 просмотра
Нефть марки Brent

Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив в среду, по сравнению с 65 судами до начала войны. Президент Трамп пообещал обеспечить морское страхование и военно-морское сопровождение.

Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ

Война на Ближнем Востоке, похоже, полностью остановила поток нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По данным S&P Global Commodities at Sea, предоставленным CNN, в среду через этот важнейший водный путь не прошел ни один нефтяной танкер, передает УНН.

Издание отмечает, что это меньше, чем три нефтяных и химических танкера, прошедших через Ормузский пролив во вторник.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке фондовые рынки падают, а цены на нефть резко растут - СМИ05.03.26, 18:40 • 3312 просмотров

Для сравнения, 27 февраля, в последний день перед началом войны, нападениями на суда и прекращением действия морских страховых полисов, через Ормузский пролив прошло 65 нефтяных и химических судов.

"Вы видите, как пролив оказывается заблокированным. Судам трудно войти или выйти", - заявил сегодня CNN представитель нефтяной отрасли.

Президент Дональд Трамп пообещал обеспечить морское страхование и военно-морское сопровождение судов в Персидском заливе.

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив03.03.26, 22:42 • 8260 просмотров

Представитель отрасли назвал заявление Трампа "шагом в правильном направлении", но предупредил, что необходимо предпринять дальнейшие действия для восстановления доверия.

"Рынку нужно гораздо больше подробностей", - сказал чиновник.

По данным S&P, с воскресенья через Ормузский пролив не проходили танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ).

В обычный день до начала войны через этот водный путь проходило несколько танкеров, перевозящих сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира