Ексклюзив
16:25 • 4842 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 11809 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 14820 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 17454 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 39653 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 55137 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 42634 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30503 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40637 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65288 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Велика Британія виділить понад 460 мільйонів євро на розробку нових далекобійних та гіперзвукових ракет у співпраці з європейськими союзниками. Ці ракети зможуть вражати цілі на відстані понад 2000 км та замінять крилаті ракети Storm Shadow.

Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет

Велика Британія заявила, що цього року витратить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів (460 млн євро) на розробку нових ракет дальнього радіуса дії та гіперзвукових ракет у партнерстві з європейськими союзниками. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Один із проєктів, спільно з Францією та Італією, має на меті створити заміну крилатій ракеті Storm Shadow - системі озброєння, яку Велика Британія передала Україні, і яку українська армія неодноразово використовувала для ударів по цілях на території росії.

Нові ракети зможуть уражати високовартісні цілі, знищувати ворожі кораблі та подавляти системи протиповітряної оборони противника

- йдеться у заяві Міністерства оборони.

Другий проєкт передбачає спільну роботу Великої Британії з Німеччиною над створенням нового комплексу далекобійного озброєння.

Очікується, що ці системи зможуть уражати цілі на відстані понад 2000 км.

Для порівняння, крилата ракета Storm Shadow - виробництва франко-британської компанії MBDA - має дальність близько 250 км.

У Великій Британії зазначили, що цей проєкт дозволить озброєнням надійти на озброєння лише в 2030-х роках.

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі12.02.26, 11:00 • 3368 переглядiв

Як зазначає видання росія здобула величезну перевагу над європейськими конкурентами, включно з Великою Британією, завдяки значним інвестиціям у далекобійні ракети та дрони.

Велика Британія намагається наздогнати. Проте критики вважають, що спроби заповнити цю прогалину будуть реалізовані надто повільно і в недостатньому обсязі.

Оголошення про плани щодо ракет відбулося напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відкрилася сьогодні та триватиме до неділі. До складу британської делегації входить міністр оборони Джон Гілі.

Коментуючи плани щодо ракет, міністр оборони Джон Гілі зазначив: "Ми бачимо на прикладі війни в Україні вирішальний вплив далекобійної високоточної зброї, тому Велика Британія нарощує зусилля, інвестуючи цього року понад 400 млн фунтів у далекобійні та гіперзвукові ракети.

Разом із Німеччиною, Францією та Італією ми створимо передові системи озброєння, які забезпечать безпеку Великої Британії та НАТО, підвищать стримування і закладуть нову основу для європейської безпеки".

Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО12.02.26, 17:31 • 3674 перегляди

Ольга Розгон

СвітТехнології
Війна в Україні
Storm Shadow
НАТО
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Україна