Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет
Київ • УНН
Велика Британія виділить понад 460 мільйонів євро на розробку нових далекобійних та гіперзвукових ракет у співпраці з європейськими союзниками. Ці ракети зможуть вражати цілі на відстані понад 2000 км та замінять крилаті ракети Storm Shadow.
Велика Британія заявила, що цього року витратить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів (460 млн євро) на розробку нових ракет дальнього радіуса дії та гіперзвукових ракет у партнерстві з європейськими союзниками. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Один із проєктів, спільно з Францією та Італією, має на меті створити заміну крилатій ракеті Storm Shadow - системі озброєння, яку Велика Британія передала Україні, і яку українська армія неодноразово використовувала для ударів по цілях на території росії.
Нові ракети зможуть уражати високовартісні цілі, знищувати ворожі кораблі та подавляти системи протиповітряної оборони противника
Другий проєкт передбачає спільну роботу Великої Британії з Німеччиною над створенням нового комплексу далекобійного озброєння.
Очікується, що ці системи зможуть уражати цілі на відстані понад 2000 км.
Для порівняння, крилата ракета Storm Shadow - виробництва франко-британської компанії MBDA - має дальність близько 250 км.
У Великій Британії зазначили, що цей проєкт дозволить озброєнням надійти на озброєння лише в 2030-х роках.
Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі12.02.26, 11:00 • 3368 переглядiв
Як зазначає видання росія здобула величезну перевагу над європейськими конкурентами, включно з Великою Британією, завдяки значним інвестиціям у далекобійні ракети та дрони.
Велика Британія намагається наздогнати. Проте критики вважають, що спроби заповнити цю прогалину будуть реалізовані надто повільно і в недостатньому обсязі.
Оголошення про плани щодо ракет відбулося напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відкрилася сьогодні та триватиме до неділі. До складу британської делегації входить міністр оборони Джон Гілі.
Коментуючи плани щодо ракет, міністр оборони Джон Гілі зазначив: "Ми бачимо на прикладі війни в Україні вирішальний вплив далекобійної високоточної зброї, тому Велика Британія нарощує зусилля, інвестуючи цього року понад 400 млн фунтів у далекобійні та гіперзвукові ракети.
Разом із Німеччиною, Францією та Італією ми створимо передові системи озброєння, які забезпечать безпеку Великої Британії та НАТО, підвищать стримування і закладуть нову основу для європейської безпеки".
Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО12.02.26, 17:31 • 3674 перегляди