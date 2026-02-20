Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС

$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 15747 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 28803 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 22024 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 36311 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 24376 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 35882 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27567 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26171 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25475 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19067 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі19 лютого, 17:03
Катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції: Верховний Суд залишив у силі вирок колишнім правоохоронцям19 лютого, 17:11
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку20:57
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні21:28
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон22:31
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 36311 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 35882 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого21:12
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон19 лютого, 12:06
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі18 лютого, 12:23
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Starlink

Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС

Київ • УНН

 • 262 перегляди

росія анонсувала створення спецпідрозділу пожежників для Запорізької АЕС чисельністю 211 осіб. Формування заплановане на 2027-2028 роки, при цьому МНС рф визнає значний кадровий дефіцит на окупованих територіях.

Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС

у рф оголосили про створення спеціального пожежного підрозділу для "захисту" Запорізької АЕС - 211 осіб у складі федеральної протипожежної служби МНС. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формування підрозділу заплановане на 2027-2028 роки. Водночас саме МНС рф визнає кадровий провал: так, у Запорізькій області бракує близько 20% особового складу, у Херсонській - понад 50%.

На цьому тлі на ТОТ очікують активізацію набору до підрозділів МНС. Формально - "служба порятунку". Фактично - ще один канал втягування чоловіків призовного віку до силової системи рф

- ідеться у повідомленні.

Вказується, що окремо в МНС рф заявили про щорічне направлення до пожежних частин до 5 тисяч строковиків.

"Така модель створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема до підрозділів ЗС рф", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

У рф намагаються компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир.

ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"19.01.26, 07:31

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Запорізька область
Херсонська область