Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС
Київ • УНН
росія анонсувала створення спецпідрозділу пожежників для Запорізької АЕС чисельністю 211 осіб. Формування заплановане на 2027-2028 роки, при цьому МНС рф визнає значний кадровий дефіцит на окупованих територіях.
у рф оголосили про створення спеціального пожежного підрозділу для "захисту" Запорізької АЕС - 211 осіб у складі федеральної протипожежної служби МНС. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що формування підрозділу заплановане на 2027-2028 роки. Водночас саме МНС рф визнає кадровий провал: так, у Запорізькій області бракує близько 20% особового складу, у Херсонській - понад 50%.
На цьому тлі на ТОТ очікують активізацію набору до підрозділів МНС. Формально - "служба порятунку". Фактично - ще один канал втягування чоловіків призовного віку до силової системи рф
Вказується, що окремо в МНС рф заявили про щорічне направлення до пожежних частин до 5 тисяч строковиків.
"Така модель створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема до підрозділів ЗС рф", - резюмували у ЦНС.
Нагадаємо
У рф намагаються компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир.
ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"19.01.26, 07:31 • 6121 перегляд