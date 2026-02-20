Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС

у рф оголосили про створення спеціального пожежного підрозділу для "захисту" Запорізької АЕС - 211 осіб у складі федеральної протипожежної служби МНС. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що формування підрозділу заплановане на 2027-2028 роки. Водночас саме МНС рф визнає кадровий провал: так, у Запорізькій області бракує близько 20% особового складу, у Херсонській - понад 50%.

На цьому тлі на ТОТ очікують активізацію набору до підрозділів МНС. Формально - "служба порятунку". Фактично - ще один канал втягування чоловіків призовного віку до силової системи рф