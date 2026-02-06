ЦПД: росія заманює сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 26070 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 28405 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 25509 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 38646 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 73353 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30710 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29233 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15521 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15030 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 26064 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 73346 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 71468 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 101428 перегляди
ЦПД: росія заманює сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир

Київ • УНН

 • 298 перегляди

росія намагається компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну проти України обіцянками безкоштовного житла. Повнолітні сироти, які роками чекають на житло, часто погоджуються на контракт, але більшість гине, так і не отримавши обіцяного.

ЦПД: росія заманює сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир

У рф намагаються компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що дітям-сиротам у рф після досягнення повноліття по закону держава має видати квартиру. Але на практиці в черзі на таке житло треба стояти десятиліттями без жодної гарантії отримати нерухомість.

У рф фіксують випадки, коли в держорганах повнолітнім сиротам заявляють, що єдиний шанс отримати житло – підписати контракт на участь у війні проти України. Не маючи житла та підтримки від батьків, такі молоді люди часто погоджуються на це і в більшості випадків гинуть на війні так і не отримавши житла. Зафіксовані випадки, коли на війну "заради квартири" відправилися цілі групи випускників дитбудинків, але ніхто з них не повернувся живим

- вказують у ЦПД.

Там додають, що на четвертому році війни кількість росіян, охочих воювати навіть за великі гроші, помітно скорочується, тож російська влада вигадує нові способи якось "замотивувати" людей підписувати контракти, у тому числі користуючись соціальною вразливістю окремих категорій населення.

Нагадаємо

За даними ЦПД, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія розгорнула примусову мобілізацію, яка нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Мобілізованих, часто з інвалідністю, використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення українських позицій.

Вадим Хлюдзинський

