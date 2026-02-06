ЦПД: росія заманює сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир
Київ • УНН
росія намагається компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну проти України обіцянками безкоштовного житла. Повнолітні сироти, які роками чекають на житло, часто погоджуються на контракт, але більшість гине, так і не отримавши обіцяного.
У рф намагаються компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну обіцянками безкоштовних квартир. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що дітям-сиротам у рф після досягнення повноліття по закону держава має видати квартиру. Але на практиці в черзі на таке житло треба стояти десятиліттями без жодної гарантії отримати нерухомість.
У рф фіксують випадки, коли в держорганах повнолітнім сиротам заявляють, що єдиний шанс отримати житло – підписати контракт на участь у війні проти України. Не маючи житла та підтримки від батьків, такі молоді люди часто погоджуються на це і в більшості випадків гинуть на війні так і не отримавши житла. Зафіксовані випадки, коли на війну "заради квартири" відправилися цілі групи випускників дитбудинків, але ніхто з них не повернувся живим
Там додають, що на четвертому році війни кількість росіян, охочих воювати навіть за великі гроші, помітно скорочується, тож російська влада вигадує нові способи якось "замотивувати" людей підписувати контракти, у тому числі користуючись соціальною вразливістю окремих категорій населення.
Нагадаємо
За даними ЦПД, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія розгорнула примусову мобілізацію, яка нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Мобілізованих, часто з інвалідністю, використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення українських позицій.
