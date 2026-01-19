ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"

$43.180.08
18 січня, 11:31 • 20196 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 39478 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 32745 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 65457 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 97655 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 45284 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54888 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58859 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47989 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82206 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах18 січня, 19:38 • 3902 перегляди
"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф18 січня, 20:01 • 4360 перегляди
російські війська атакували Херсон дронами: є поранені18 січня, 20:25 • 3296 перегляди
Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД18 січня, 21:28 • 3766 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 8172 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 44042 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82206 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 49290 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 79997 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 108657 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16651 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 29428 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26378 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24217 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23583 перегляди
ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія розгорнула примусову мобілізацію, яка нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Мобілізованих, часто з інвалідністю, використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення українських позицій.

ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію, яка дедалі більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за свідченнями самих підрозділів, укомплектованих мешканцями окупованого Донбасу, мобілізованих - часто людей з інвалідністю чи важкими хворобами - використовують як "гарматне м’ясо" на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій.

Командири російських підрозділів уже публічно визнають критичний стан: мобілізовані не проходили ні медичного огляду, ні повноцінного навчання. У частинах починаються бунти, а людський ресурс розглядається виключно як витратний матеріал. При цьому знижувати темпи примусової мобілізації окупанти не планують. На це вказує нещодавнє рішення про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996–2008 років народження на ТОТ Донеччини

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД називають це прямим підтвердженням того, що для росії життя мешканців окупованих територій не має жодної цінності, а примусова мобілізація на окупованому Донбасі є складовою геноцидальної політики рф: триває фізичне винищення людей, яких росія обіцяла захищати.

Нагадаємо

За інформацією Інституту вивчення війни, кремль просуває зусилля щодо примусової мобілізації резервістів, ймовірно, з метою залучати їх для участі в бойових діях в Україні, оскільки росія продовжує зазнавати непропорційно високого рівня втрат порівняно з її територіальними здобутками.

росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС01.11.25, 05:18 • 19403 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Україна