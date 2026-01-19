ЦПД: росія проводить тотальну мобілізацію на Донбасі, використовуючи людей як "гарматне м'ясо"

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію, яка дедалі більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Зазначається, що за свідченнями самих підрозділів, укомплектованих мешканцями окупованого Донбасу, мобілізованих - часто людей з інвалідністю чи важкими хворобами - використовують як "гарматне м’ясо" на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій.

Командири російських підрозділів уже публічно визнають критичний стан: мобілізовані не проходили ні медичного огляду, ні повноцінного навчання. У частинах починаються бунти, а людський ресурс розглядається виключно як витратний матеріал. При цьому знижувати темпи примусової мобілізації окупанти не планують. На це вказує нещодавнє рішення про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996–2008 років народження на ТОТ Донеччини - йдеться у повідомленні.

У ЦПД називають це прямим підтвердженням того, що для росії життя мешканців окупованих територій не має жодної цінності, а примусова мобілізація на окупованому Донбасі є складовою геноцидальної політики рф: триває фізичне винищення людей, яких росія обіцяла захищати.

За інформацією Інституту вивчення війни, кремль просуває зусилля щодо примусової мобілізації резервістів, ймовірно, з метою залучати їх для участі в бойових діях в Україні, оскільки росія продовжує зазнавати непропорційно високого рівня втрат порівняно з її територіальними здобутками.

