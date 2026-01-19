ЦПД: Россия проводит тотальную мобилизацию на Донбассе, используя людей как "пушечное мясо"

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула тотальную принудительную мобилизацию, которая все больше напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по свидетельствам самих подразделений, укомплектованных жителями оккупированного Донбасса, мобилизованных - часто людей с инвалидностью или тяжелыми болезнями - используют как "пушечное мясо" на первой линии наступления и для выявления украинских позиций.

Командиры российских подразделений уже публично признают критическое состояние: мобилизованные не проходили ни медицинского осмотра, ни полноценного обучения. В частях начинаются бунты, а человеческий ресурс рассматривается исключительно как расходный материал. При этом снижать темпы принудительной мобилизации оккупанты не планируют. На это указывает недавнее решение о создании призывных комиссий и запуск кампании по призыву мужчин 1996–2008 годов рождения на ВОТ Донетчины - говорится в сообщении.

В ЦПД называют это прямым подтверждением того, что для России жизнь жителей оккупированных территорий не имеет никакой ценности, а принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе является составляющей геноцидальной политики РФ: продолжается физическое истребление людей, которых Россия обещала защищать.

Напомним

По информации Института изучения войны, кремль продвигает усилия по принудительной мобилизации резервистов, вероятно, с целью привлечения их для участия в боевых действиях в Украине, поскольку Россия продолжает нести непропорционально высокий уровень потерь по сравнению с ее территориальными приобретениями.

россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС