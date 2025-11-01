$42.080.01
31 октября, 20:50 • 13810 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 28370 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 28933 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 28924 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 32268 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 29351 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 48425 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21018 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 42275 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17664 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

Теперь украинцев на ВОТ могут призывать в любой день. Оккупационные "военкоматы" в Мелитополе уже получили указания из москвы - начать составление "военных списков" мужчин от 18 до 50 лет.

россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС

Россия приняла закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Теперь украинцев на ВОТ могут призывать в любой день. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по новым правилам, после получения электронной повестки человек обязан явиться в "военкомат" не позднее чем через 30 дней.

Оккупационные "военкоматы" в Мелитополе уже получили указания из москвы - начать составление "военных списков" мужчин от 18 до 50 лет

- говорится в сообщении.

Указывается, что в Мелитополе снова ходят по квартирам, проверяют документы, особенно у работников коммунальных служб, строителей и охранников - тех, кого можно быстро бросить на "вторую линию" без подготовки.

Напомним

В сентябре на временно оккупированных территориях Украины фиксировалось увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы рф на блокпостах.

Оккупанты в Крыму заманивают на войну лиц с проблемами с законом: детали насильственной мобилизации29.09.25, 12:55 • 3157 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество