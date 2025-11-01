россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС
Теперь украинцев на ВОТ могут призывать в любой день. Оккупационные "военкоматы" в Мелитополе уже получили указания из москвы - начать составление "военных списков" мужчин от 18 до 50 лет.
Россия приняла закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Теперь украинцев на ВОТ могут призывать в любой день. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что по новым правилам, после получения электронной повестки человек обязан явиться в "военкомат" не позднее чем через 30 дней.
Оккупационные "военкоматы" в Мелитополе уже получили указания из москвы - начать составление "военных списков" мужчин от 18 до 50 лет
Указывается, что в Мелитополе снова ходят по квартирам, проверяют документы, особенно у работников коммунальных служб, строителей и охранников - тех, кого можно быстро бросить на "вторую линию" без подготовки.
В сентябре на временно оккупированных территориях Украины фиксировалось увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы рф на блокпостах.
