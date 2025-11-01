росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС
Київ • УНН
Тепер українців на ТОТ можуть призивати будь-якого дня. Окупаційні “військкомати” у Мелітополі вже отримали вказівки з москви - почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років.
росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року - з 1 січня по 31 грудня. Тепер українців на ТОТ можуть призивати будь-якого дня. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що за новими правилами, після отримання електронної повістки людина зобов’язана з’явитися до "військкомату" не пізніше ніж через 30 днів.
Окупаційні "військкомати" у Мелітополі вже отримали вказівки з москви - почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років
Вказується, що у Мелітополі знову ходять по квартирах, перевіряють документи, особливо у працівників комунальних служб, будівельників і охоронців - тих, кого можна швидко кинути на "другу лінію" без підготовки.
Нагадаємо
У вересніа тимчасово окуповнах територіях України фіксувалося збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах.
