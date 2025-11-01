$42.080.01
31 жовтня, 20:50 • 11961 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 24464 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 26757 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 26952 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 30602 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 29035 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 47214 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20885 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 41510 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17591 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Тепер українців на ТОТ можуть призивати будь-якого дня. Окупаційні “військкомати” у Мелітополі вже отримали вказівки з москви - почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років.

росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС

росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року - з 1 січня по 31 грудня. Тепер українців на ТОТ можуть призивати будь-якого дня. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за новими правилами, після отримання електронної повістки людина зобов’язана з’явитися до "військкомату" не пізніше ніж через 30 днів.

Окупаційні "військкомати" у Мелітополі вже отримали вказівки з москви - почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у Мелітополі знову ходять по квартирах, перевіряють документи, особливо у працівників комунальних служб, будівельників і охоронців - тих, кого можна швидко кинути на "другу лінію" без підготовки.

Нагадаємо

У вересніа тимчасово окуповнах територіях України фіксувалося збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах.

Окупанти в Криму заманюють на війну осіб з проблемами із законом: деталі насильницької мобілізації29.09.25, 12:55 • 3153 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство