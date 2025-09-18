Окупанти масово вручають повістки на блокпостах Запоріжжя, готуючи новий призов - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах. На Запоріжжі чоловікам 18–30 років масово вручають повістки, примушуючи проходити медкомісії.
На тимчасово окуповнах територіях України (ТОТ) фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що окупанти готують черговий призов українців на ТОТ. Так, на Запоріжжі чоловікам 18–30 років масово вручають повістки прямо на блокпостах, примушують проходити медкомісії.
Придатних уже восени заберуть служити
У ЦНС вказують, що незаконне залучення українців до армії рф є воєнним злочином, надалі ж строковиків змушують підписувати контракти й кидають на передову проти власної країни.
Нагадаємо
кремль планує до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій, тому Україна не має іншого вибору, як продовжувати мобілізацію та поліпшувати бойову підготовку, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.
