росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
росія запустила нову серію пропагандистських занять "уроки мужності" у школах на окупованих територіях, де виправдовує збройну агресію. Особи псевдовчителів вже встановлені.
На тимчасово захоплених територіях бойовики рф організували уроки, де вихваляють війну та намагаються виправдати свою присутність. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
Деталі
У школах на окупованих територіях росія запустила нову серію пропагандистських занять для дітей, які називають "уроками мужності". На цих уроках дітей залучають до ідеї виправдання збройної агресії та легітимізації російської присутності на українських землях.
Особи цих псевдовчителів уже встановлені, їхня "педагогічна кар’єра" буде недовгою
Нагадаємо
За даними ЦНС, мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".
Також російські загарбники змушують дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях.
