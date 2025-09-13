$41.310.10
19:25 • 7856 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 16253 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 14588 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 24484 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 32576 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30818 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 28806 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23210 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32411 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20390 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 64 перегляди

росія запустила нову серію пропагандистських занять "уроки мужності" у школах на окупованих територіях, де виправдовує збройну агресію. Особи псевдовчителів вже встановлені.

росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово захоплених територіях бойовики рф організували уроки, де вихваляють війну та намагаються виправдати свою присутність. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

Деталі

У школах на окупованих територіях росія запустила нову серію пропагандистських занять для дітей, які називають "уроками мужності". На цих уроках дітей залучають до ідеї виправдання збройної агресії та легітимізації російської присутності на українських землях.

Особи цих псевдовчителів уже встановлені, їхня "педагогічна кар’єра" буде недовгою

- зазначили у ЦНС.

Нагадаємо

За даними ЦНС, мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".

Також російські загарбники змушують дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях.

З ТОТ України врятували 12 дітей, серед яких є свідки жорстоких катувань18.08.25, 17:52 • 7218 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні