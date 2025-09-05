росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
російські загарбники змушують українських дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях. ЦНС наголошує, що викрадення та мілітаризація дітей є воєнним злочином.
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники змушують дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
15-річний хлопець із Херсонщини, який раніше виборював медалі на українських спортивних змаганнях, нині змушений проходити навчання у російському військовому таборі на острові Шумшу.
За даними правозахисників, це не поодинокий випадок, а частина системної кампанії кремля з викрадення та мілітаризації дітей.
Сотні дітей викрадають з окупованих територій, нав’язують їм "військові уроки" й змушують ненавидіти Україну. Ворог краде не лише наше сьогодення, а й майбутнє
Також у ЦНС наголошують, що викрадення та мілітаризація дітей є воєнним злочином, і винні мають обовʼязково за це відповісти.
Нагадаємо
ГУР МО України здобуло нові докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій. Інформація вже передана правоохоронцям для повернення дітей та притягнення винних до відповідальності.
Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, у свою чергу, пропонують законопроєкт про визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму. Це пов'язано з системним викраденням українських дітей під час війни, що загрожує їхній українській ідентичності.
росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3389 переглядiв