росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники змушують дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

15-річний хлопець із Херсонщини, який раніше виборював медалі на українських спортивних змаганнях, нині змушений проходити навчання у російському військовому таборі на острові Шумшу.

За даними правозахисників, це не поодинокий випадок, а частина системної кампанії кремля з викрадення та мілітаризації дітей.

Сотні дітей викрадають з окупованих територій, нав’язують їм "військові уроки" й змушують ненавидіти Україну. Ворог краде не лише наше сьогодення, а й майбутнє