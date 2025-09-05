росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 12020 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 23457 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 23283 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 27260 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 31158 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26682 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22323 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 47324 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41400 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44308 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 290407 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 284134 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 281986 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 274479 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 37897 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 8010 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 33131 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 25945 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
4 вересня, 05:20 • 47325 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 44354 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Харківська область
Європа
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 14042 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 33131 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 15152 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 20781 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 22771 перегляди
Шахед-136
Фейкові новини
Мі-8
Google Play
Financial Times

росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

російські загарбники змушують українських дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях. ЦНС наголошує, що викрадення та мілітаризація дітей є воєнним злочином.

росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники змушують дітей проходити військову підготовку та брати участь у пропагандистських навчаннях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

15-річний хлопець із Херсонщини, який раніше виборював медалі на українських спортивних змаганнях, нині змушений проходити навчання у російському військовому таборі на острові Шумшу.

За даними правозахисників, це не поодинокий випадок, а частина системної кампанії кремля з викрадення та мілітаризації дітей.

Сотні дітей викрадають з окупованих територій, нав’язують їм "військові уроки" й змушують ненавидіти Україну. Ворог краде не лише наше сьогодення, а й майбутнє

- зазначають у ЦНС.

Також у ЦНС наголошують, що викрадення та мілітаризація дітей є воєнним злочином, і винні мають обовʼязково за це відповісти. 

Нагадаємо

ГУР МО України здобуло нові докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій. Інформація вже передана правоохоронцям для повернення дітей та притягнення винних до відповідальності.

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, у свою чергу, пропонують законопроєкт про визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму. Це пов'язано з системним викраденням українських дітей під час війни, що загрожує їхній українській ідентичності.

росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3389 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Білорусь
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Ліндсі Грем
Херсонська область
Україна