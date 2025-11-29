П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими

Зима - це фантастична пора року: час свят, теплих вечорів та неймовірних подій. Це той період, коли на великі екрани виходять фільми, які хочеться побачити одразу, а кінотеатри стають місцем, де оживають яскраві історії. УНН підготував добірку найцікавіших прем’єр цієї зими, які не можливо пропустити.

П'ять ночей у Фредді 2 (Five Nights at Freddy’s 2)

Минув рік після надприродного кошмару в піцерії Фредді Фазбер. Те, що тоді сталося, перетворилося на місцеву легенду, яку жителі подають як трохи страшнувату, але кумедну історію - настільки популярну, що в місті вирішили провести перший фестиваль під назвою "Фазфест". Колишній охоронець Майк і офіцерка поліції Ванесса приховують від 11-річної Еббі правду про долю її улюблених аніматроніків.

Та коли дівчинка нишком тікає, щоб знову побачити Фредді, Бонні, Чіку та Фоксі, вона ненавмисно запускає ланцюг подій, що повертає до життя давні та дуже небезпечні таємниці. Розкривається справжнє походження піцерії, а разом із ним — звільняється забуте жахіття, яке десятиліттями ховали у темряві.

• Жанр: жахи, трилер ;

• Країна: США;

• Режисер: Емма Таммі;

• Актори: Джош Гатчерсон, Елізабет Леіл, Меттью Ліллард;

• В українському прокаті з: 04.12.2025.

Аватар: Вогонь і Попіл (Avatar: Fire and Ash)

Після загибелі Нетейяма родина Джейка та Нейтірі намагається оговтатися від болю й втрати, яка змінила їхнє життя назавжди. У цей складний період вони стикаються з новим, непримиренно налаштованим народом На’ві - Плем’ям Попелу, яким керує запальна та войовнича Варанг. Ці воїни живуть за суворими законами та не визнають компромісів, що лише підсилює напругу на Пандорі.

На тлі загострення конфлікту, що охоплює планету, сім’я змушена переосмислити власні цінності, знайти нові моральні орієнтири та вирішити, як діяти далі в світі, що стрімко змінюється. Їм доведеться не лише боротися за виживання, а й визначити, заради чого і кого вони готові стояти до кінця.

• Жанр: фантастика, пригоди, екшн, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Джеймс Кемерон;

• Актори: Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Сіґурні Вівер, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Джек Чемпіон, Британ Далтон, Трініті Блісс, Бейлі Басс, Уна Чаплін;

• В українському прокаті з: 18.12.2025.

Служниця (The Housemaid)

Міллі, молода жінка з непростим минулим, майже втратила віру в те, що зможе знайти стабільну роботу. Та раптом їй пропонують посаду служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів - сім’ї, що виглядає так, ніби зійшла зі сторінок глянцю. Вишукана Ніна, її чарівний і успішний чоловік Ендрю та їхня мила донька Сесілія здаються для Міллі справжнім щасливим шансом.

Однак з часом казкова атмосфера починає тріскатися: життя у маєтку перетворюється на небезпечну гру зі спокусами та страхами. У цьому домі кожен приховує щось своє, і ці секрети можуть коштувати Міллі надто дорого.

• Жанр: Детектив, Трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Пол Фіг;

• Актори: Сідні Свінні, Аманда Сейфрід, Брэндон Скленар, Мікеле Морроне;

• В українському прокаті з: 01.01.2026.

Об'єкт Х (Cold Storage)

Кілька десятиліть тому у військовому бункері ізолювали надзвичайно небезпечний мікроорганізм, що безперервно змінювався й ставав дедалі заразнішим. Але через зростання підземної температури, спричинене кліматичними змінами, він виривається назовні. Щоб запобігти масштабній біологічній катастрофі, колишній фахівець із боротьби з біотероризмом змушений об’єднатися з двома працівниками об’єкта - неочікуваними союзниками в критичний момент.

Разом вони розпочинають небезпечне змагання з часом, намагаючись зупинити поширення загрози, перш ніж вона охопить планету.

• Жанр: Трилер, Комедія, Фантастика;

• Країна: Велика Британія, Франція, США;

• Режисери: Джонні Кемпбелл;

• Актори: Ліам Нісан, Джо Кірі, Сосі Бейкон, Джорджина Кемпбелл, Леслі Менвілл;

• В українському прокаті з: 19.02.2026.

Крик 7 (Scream 7)

Коли у спокійному містечку, де Сідні Прескотт нарешті змогла побудувати нове, тихе життя, з’являється черговий убивця в масці Примари, її давні кошмари повертаються. Тепер загроза спрямована не лише на неї — під ударом опиняється її власна донька, і минуле знову наздоганяє Сідні з невблаганною силою. Щоб урятувати тих, кого вона любить, і назавжди перервати кривавий ланцюг подій, їй доведеться знову пройти шлях страху, зустрітися з болючими спогадами й зробити те, від чого вона так довго тікала.

• Жанр: трилер, жахи, містика;

• Країна: США;

• Режисер: Кевін Вільямсон;

• Актори: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Маккенна Грейс, Ізабель Мей.

• В українському прокаті з: 26.02.2026.