$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:10 • 4146 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 8064 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 10245 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 11267 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 11997 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13283 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13945 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15463 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25604 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35730 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа 29 листопада, 07:36 • 10186 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist 29 листопада, 07:59 • 14372 перегляди
Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни 29 листопада, 08:36 • 3850 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ 12:55 • 8458 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 14:01 • 4548 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 16:59 • 8 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 59410 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі 28 листопада, 12:04 • 46630 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією 28 листопада, 11:00 • 54198 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер 28 листопада, 10:45 • 52441 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Польща
Київська область
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 16:59 • 10 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36 • 32963 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49 • 50932 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23 • 70589 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39 • 102395 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Зима 2025-2026 років принесе п'ять очікуваних кінопрем'єр, серед яких продовження "П'ять ночей у Фредді" та "Аватар", а також нові трилери "Служниця", "Об'єкт Х" та "Крик 7". Ці фільми обіцяють захопливі сюжети та повернення улюблених героїв.

П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими

Зима - це фантастична пора року: час свят, теплих вечорів та неймовірних подій. Це той період, коли на великі екрани виходять фільми, які хочеться побачити одразу, а кінотеатри стають місцем, де оживають яскраві історії. УНН підготував добірку найцікавіших прем’єр цієї зими, які не можливо пропустити.

П'ять ночей у Фредді 2 (Five Nights at Freddy’s 2)

Минув рік після надприродного кошмару в піцерії Фредді Фазбер. Те, що тоді сталося, перетворилося на місцеву легенду, яку жителі подають як трохи страшнувату, але кумедну історію - настільки популярну, що в місті вирішили провести перший фестиваль під назвою "Фазфест". Колишній охоронець Майк і офіцерка поліції Ванесса приховують від 11-річної Еббі правду про долю її улюблених аніматроніків.

Та коли дівчинка нишком тікає, щоб знову побачити Фредді, Бонні, Чіку та Фоксі, вона ненавмисно запускає ланцюг подій, що повертає до життя давні та дуже небезпечні таємниці. Розкривається справжнє походження піцерії, а разом із ним — звільняється забуте жахіття, яке десятиліттями ховали у темряві.

• Жанр: жахи, трилер ;

• Країна: США;

• Режисер: Емма Таммі;

• Актори: Джош Гатчерсон, Елізабет Леіл, Меттью Ліллард;

• В українському прокаті з: 04.12.2025.

Аватар: Вогонь і Попіл (Avatar: Fire and Ash)

Після загибелі Нетейяма родина Джейка та Нейтірі намагається оговтатися від болю й втрати, яка змінила їхнє життя назавжди. У цей складний період вони стикаються з новим, непримиренно налаштованим народом На’ві - Плем’ям Попелу, яким керує запальна та войовнича Варанг. Ці воїни живуть за суворими законами та не визнають компромісів, що лише підсилює напругу на Пандорі.

На тлі загострення конфлікту, що охоплює планету, сім’я змушена переосмислити власні цінності, знайти нові моральні орієнтири та вирішити, як діяти далі в світі, що стрімко змінюється. Їм доведеться не лише боротися за виживання, а й визначити, заради чого і кого вони готові стояти до кінця.

• Жанр: фантастика, пригоди, екшн, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Джеймс Кемерон;

• Актори: Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Сіґурні Вівер, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Джек Чемпіон, Британ Далтон, Трініті Блісс, Бейлі Басс, Уна Чаплін;

• В українському прокаті з: 18.12.2025.

Служниця (The Housemaid)

Міллі, молода жінка з непростим минулим, майже втратила віру в те, що зможе знайти стабільну роботу. Та раптом їй пропонують посаду служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів - сім’ї, що виглядає так, ніби зійшла зі сторінок глянцю. Вишукана Ніна, її чарівний і успішний чоловік Ендрю та їхня мила донька Сесілія здаються для Міллі справжнім щасливим шансом.

Однак з часом казкова атмосфера починає тріскатися: життя у маєтку перетворюється на небезпечну гру зі спокусами та страхами. У цьому домі кожен приховує щось своє, і ці секрети можуть коштувати Міллі надто дорого.

• Жанр: Детектив, Трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Пол Фіг;

• Актори: Сідні Свінні, Аманда Сейфрід, Брэндон Скленар, Мікеле Морроне;

• В українському прокаті з: 01.01.2026.

Об'єкт Х (Cold Storage)

Кілька десятиліть тому у військовому бункері ізолювали надзвичайно небезпечний мікроорганізм, що безперервно змінювався й ставав дедалі заразнішим. Але через зростання підземної температури, спричинене кліматичними змінами, він виривається назовні. Щоб запобігти масштабній біологічній катастрофі, колишній фахівець із боротьби з біотероризмом змушений об’єднатися з двома працівниками об’єкта - неочікуваними союзниками в критичний момент.

Разом вони розпочинають небезпечне змагання з часом, намагаючись зупинити поширення загрози, перш ніж вона охопить планету.

• Жанр: Трилер, Комедія, Фантастика;

• Країна: Велика Британія, Франція, США;

• Режисери: Джонні Кемпбелл;

• Актори: Ліам Нісан, Джо Кірі, Сосі Бейкон, Джорджина Кемпбелл, Леслі Менвілл;

• В українському прокаті з: 19.02.2026.

Крик 7 (Scream 7)

Коли у спокійному містечку, де Сідні Прескотт нарешті змогла побудувати нове, тихе життя, з’являється черговий убивця в масці Примари, її давні кошмари повертаються. Тепер загроза спрямована не лише на неї — під ударом опиняється її власна донька, і минуле знову наздоганяє Сідні з невблаганною силою. Щоб урятувати тих, кого вона любить, і назавжди перервати кривавий ланцюг подій, їй доведеться знову пройти шлях страху, зустрітися з болючими спогадами й зробити те, від чого вона так довго тікала.

• Жанр: трилер, жахи, містика;

• Країна: США;

• Режисер: Кевін Вільямсон;

• Актори: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Маккенна Грейс, Ізабель Мей.

• В українському прокаті з: 26.02.2026.

Ольга Розгон

