Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой

Зима — это фантастическое время года: время праздников, теплых вечеров и невероятных событий. Это тот период, когда на большие экраны выходят фильмы, которые хочется увидеть сразу, а кинотеатры становятся местом, где оживают яркие истории. УНН подготовил подборку самых интересных премьер этой зимы, которые невозможно пропустить.

Пять ночей у Фредди 2 (Five Nights at Freddy’s 2)

Прошел год после сверхъестественного кошмара в пиццерии Фредди Фазбера. То, что тогда произошло, превратилось в местную легенду, которую жители подают как немного страшноватую, но забавную историю — настолько популярную, что в городе решили провести первый фестиваль под названием "Фазфест". Бывший охранник Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от 11-летней Эбби правду о судьбе ее любимых аниматроников.

Но когда девочка тайком убегает, чтобы снова увидеть Фредди, Бонни, Чику и Фокси, она нечаянно запускает цепь событий, возвращающую к жизни давние и очень опасные тайны. Раскрывается истинное происхождение пиццерии, а вместе с ним — освобождается забытый ужас, который десятилетиями прятали в темноте.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Эмма Тамми;

• Актеры: Джош Хатчерсон, Элизабет Лейл, Мэттью Лиллард;

• В украинском прокате с: 04.12.2025.

Аватар: Огонь и Пепел (Avatar: Fire and Ash)

После гибели Нетейяма семья Джейка и Нейтири пытается оправиться от боли и потери, которая изменила их жизнь навсегда. В этот сложный период они сталкиваются с новым, непримиримо настроенным народом На’ви — Племенем Пепла, которым руководит вспыльчивая и воинственная Варанг. Эти воины живут по строгим законам и не признают компромиссов, что только усиливает напряжение на Пандоре.

На фоне обострения конфликта, охватывающего планету, семья вынуждена переосмыслить собственные ценности, найти новые моральные ориентиры и решить, как действовать дальше в стремительно меняющемся мире. Им придется не только бороться за выживание, но и определить, ради чего и кого они готовы стоять до конца.

• Жанр: фантастика, приключения, экшн, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Джеймс Кэмерон;

• Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Джек Чемпион, Британ Далтон, Тринити Блисс, Бейли Басс, Уна Чаплин;

• В украинском прокате с: 18.12.2025.

Служанка (The Housemaid)

Милли, молодая женщина с непростым прошлым, почти потеряла веру в то, что сможет найти стабильную работу. Но вдруг ей предлагают должность служанки с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров — семьи, которая выглядит так, будто сошла со страниц глянца. Изысканная Нина, ее очаровательный и успешный муж Эндрю и их милая дочь Сесилия кажутся для Милли настоящим счастливым шансом.

Однако со временем сказочная атмосфера начинает трескаться: жизнь в поместье превращается в опасную игру с соблазнами и страхами. В этом доме каждый скрывает что-то свое, и эти секреты могут стоить Милли слишком дорого.

• Жанр: Детектив, Триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Пол Фиг;

• Актеры: Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне;

• В украинском прокате с: 01.01.2026.

Объект Х (Cold Storage)

Несколько десятилетий назад в военном бункере изолировали чрезвычайно опасный микроорганизм, который непрерывно менялся и становился все более заразным. Но из-за роста подземной температуры, вызванного климатическими изменениями, он вырывается наружу. Чтобы предотвратить масштабную биологическую катастрофу, бывший специалист по борьбе с биотерроризмом вынужден объединиться с двумя работниками объекта — неожиданными союзниками в критический момент.

Вместе они начинают опасное соревнование со временем, пытаясь остановить распространение угрозы, прежде чем она охватит планету.

• Жанр: Триллер, Комедия, Фантастика;

• Страна: Великобритания, Франция, США;

• Режиссеры: Джонни Кэмпбелл;

• Актеры: Лиам Нисон, Джо Кири, Соси Бэйкон, Джорджина Кэмпбелл, Лесли Мэнвилл;

• В украинском прокате с: 19.02.2026.

Крик 7 (Scream 7)

Когда в спокойном городке, где Сидни Прескотт наконец смогла построить новую, тихую жизнь, появляется очередной убийца в маске Призрака, ее давние кошмары возвращаются. Теперь угроза направлена не только на нее — под ударом оказывается ее собственная дочь, и прошлое снова настигает Сидни с неумолимой силой. Чтобы спасти тех, кого она любит, и навсегда прервать кровавую цепь событий, ей придется снова пройти путь страха, встретиться с болезненными воспоминаниями и сделать то, от чего она так долго убегала.

• Жанр: триллер, ужасы, мистика;

• Страна: США;

• Режиссер: Кевин Уильямсон;

• Актеры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Маккенна Грейс, Изабель Мэй.

• В украинском прокате с: 26.02.2026.