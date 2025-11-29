Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Киев • УНН
Зима 2025-2026 годов принесет пять ожидаемых кинопремьер, среди которых продолжения "Пять ночей у Фредди" и "Аватар", а также новые триллеры "Служанка", "Объект Х" и "Крик 7". Эти фильмы обещают захватывающие сюжеты и возвращение любимых героев.
Зима — это фантастическое время года: время праздников, теплых вечеров и невероятных событий. Это тот период, когда на большие экраны выходят фильмы, которые хочется увидеть сразу, а кинотеатры становятся местом, где оживают яркие истории. УНН подготовил подборку самых интересных премьер этой зимы, которые невозможно пропустить.
Пять ночей у Фредди 2 (Five Nights at Freddy’s 2)
Прошел год после сверхъестественного кошмара в пиццерии Фредди Фазбера. То, что тогда произошло, превратилось в местную легенду, которую жители подают как немного страшноватую, но забавную историю — настолько популярную, что в городе решили провести первый фестиваль под названием "Фазфест". Бывший охранник Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от 11-летней Эбби правду о судьбе ее любимых аниматроников.
Но когда девочка тайком убегает, чтобы снова увидеть Фредди, Бонни, Чику и Фокси, она нечаянно запускает цепь событий, возвращающую к жизни давние и очень опасные тайны. Раскрывается истинное происхождение пиццерии, а вместе с ним — освобождается забытый ужас, который десятилетиями прятали в темноте.
• Жанр: ужасы, триллер;
• Страна: США;
• Режиссер: Эмма Тамми;
• Актеры: Джош Хатчерсон, Элизабет Лейл, Мэттью Лиллард;
• В украинском прокате с: 04.12.2025.
Аватар: Огонь и Пепел (Avatar: Fire and Ash)
После гибели Нетейяма семья Джейка и Нейтири пытается оправиться от боли и потери, которая изменила их жизнь навсегда. В этот сложный период они сталкиваются с новым, непримиримо настроенным народом На’ви — Племенем Пепла, которым руководит вспыльчивая и воинственная Варанг. Эти воины живут по строгим законам и не признают компромиссов, что только усиливает напряжение на Пандоре.
На фоне обострения конфликта, охватывающего планету, семья вынуждена переосмыслить собственные ценности, найти новые моральные ориентиры и решить, как действовать дальше в стремительно меняющемся мире. Им придется не только бороться за выживание, но и определить, ради чего и кого они готовы стоять до конца.
• Жанр: фантастика, приключения, экшн, триллер;
• Страна: США;
• Режиссер: Джеймс Кэмерон;
• Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Джек Чемпион, Британ Далтон, Тринити Блисс, Бейли Басс, Уна Чаплин;
• В украинском прокате с: 18.12.2025.
Служанка (The Housemaid)
Милли, молодая женщина с непростым прошлым, почти потеряла веру в то, что сможет найти стабильную работу. Но вдруг ей предлагают должность служанки с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров — семьи, которая выглядит так, будто сошла со страниц глянца. Изысканная Нина, ее очаровательный и успешный муж Эндрю и их милая дочь Сесилия кажутся для Милли настоящим счастливым шансом.
Однако со временем сказочная атмосфера начинает трескаться: жизнь в поместье превращается в опасную игру с соблазнами и страхами. В этом доме каждый скрывает что-то свое, и эти секреты могут стоить Милли слишком дорого.
• Жанр: Детектив, Триллер;
• Страна: США;
• Режиссер: Пол Фиг;
• Актеры: Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне;
• В украинском прокате с: 01.01.2026.
Объект Х (Cold Storage)
Несколько десятилетий назад в военном бункере изолировали чрезвычайно опасный микроорганизм, который непрерывно менялся и становился все более заразным. Но из-за роста подземной температуры, вызванного климатическими изменениями, он вырывается наружу. Чтобы предотвратить масштабную биологическую катастрофу, бывший специалист по борьбе с биотерроризмом вынужден объединиться с двумя работниками объекта — неожиданными союзниками в критический момент.
Вместе они начинают опасное соревнование со временем, пытаясь остановить распространение угрозы, прежде чем она охватит планету.
• Жанр: Триллер, Комедия, Фантастика;
• Страна: Великобритания, Франция, США;
• Режиссеры: Джонни Кэмпбелл;
• Актеры: Лиам Нисон, Джо Кири, Соси Бэйкон, Джорджина Кэмпбелл, Лесли Мэнвилл;
• В украинском прокате с: 19.02.2026.
Крик 7 (Scream 7)
Когда в спокойном городке, где Сидни Прескотт наконец смогла построить новую, тихую жизнь, появляется очередной убийца в маске Призрака, ее давние кошмары возвращаются. Теперь угроза направлена не только на нее — под ударом оказывается ее собственная дочь, и прошлое снова настигает Сидни с неумолимой силой. Чтобы спасти тех, кого она любит, и навсегда прервать кровавую цепь событий, ей придется снова пройти путь страха, встретиться с болезненными воспоминаниями и сделать то, от чего она так долго убегала.
• Жанр: триллер, ужасы, мистика;
• Страна: США;
• Режиссер: Кевин Уильямсон;
• Актеры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Маккенна Грейс, Изабель Мэй.
• В украинском прокате с: 26.02.2026.