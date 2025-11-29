Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой

$42.190.00
48.870.00
ukenru
17:02 • 126 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 4416 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 8362 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 10372 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 11386 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12065 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13329 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13974 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15477 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25617 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 10277 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 14462 просмотра
Зеленский после атаки россии 36 ракетами и почти 600 дронами направил месседж о замороженных активах рф и шагах для завершения войныPhotoVideo29 ноября, 08:36 • 3934 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 8646 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 4666 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 102 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 59496 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 46700 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 54274 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 52519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 102 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32994 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50955 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70612 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102417 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Зима 2025-2026 годов принесет пять ожидаемых кинопремьер, среди которых продолжения "Пять ночей у Фредди" и "Аватар", а также новые триллеры "Служанка", "Объект Х" и "Крик 7". Эти фильмы обещают захватывающие сюжеты и возвращение любимых героев.

Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой

Зима — это фантастическое время года: время праздников, теплых вечеров и невероятных событий. Это тот период, когда на большие экраны выходят фильмы, которые хочется увидеть сразу, а кинотеатры становятся местом, где оживают яркие истории. УНН подготовил подборку самых интересных премьер этой зимы, которые невозможно пропустить.

Пять ночей у Фредди 2 (Five Nights at Freddy’s 2)

Прошел год после сверхъестественного кошмара в пиццерии Фредди Фазбера. То, что тогда произошло, превратилось в местную легенду, которую жители подают как немного страшноватую, но забавную историю — настолько популярную, что в городе решили провести первый фестиваль под названием "Фазфест". Бывший охранник Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от 11-летней Эбби правду о судьбе ее любимых аниматроников.

Но когда девочка тайком убегает, чтобы снова увидеть Фредди, Бонни, Чику и Фокси, она нечаянно запускает цепь событий, возвращающую к жизни давние и очень опасные тайны. Раскрывается истинное происхождение пиццерии, а вместе с ним — освобождается забытый ужас, который десятилетиями прятали в темноте.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Эмма Тамми;

• Актеры: Джош Хатчерсон, Элизабет Лейл, Мэттью Лиллард;

• В украинском прокате с: 04.12.2025.

Аватар: Огонь и Пепел (Avatar: Fire and Ash)

После гибели Нетейяма семья Джейка и Нейтири пытается оправиться от боли и потери, которая изменила их жизнь навсегда. В этот сложный период они сталкиваются с новым, непримиримо настроенным народом На’ви — Племенем Пепла, которым руководит вспыльчивая и воинственная Варанг. Эти воины живут по строгим законам и не признают компромиссов, что только усиливает напряжение на Пандоре.

На фоне обострения конфликта, охватывающего планету, семья вынуждена переосмыслить собственные ценности, найти новые моральные ориентиры и решить, как действовать дальше в стремительно меняющемся мире. Им придется не только бороться за выживание, но и определить, ради чего и кого они готовы стоять до конца.

• Жанр: фантастика, приключения, экшн, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Джеймс Кэмерон;

• Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Джек Чемпион, Британ Далтон, Тринити Блисс, Бейли Басс, Уна Чаплин;

• В украинском прокате с: 18.12.2025.

Служанка (The Housemaid)

Милли, молодая женщина с непростым прошлым, почти потеряла веру в то, что сможет найти стабильную работу. Но вдруг ей предлагают должность служанки с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров — семьи, которая выглядит так, будто сошла со страниц глянца. Изысканная Нина, ее очаровательный и успешный муж Эндрю и их милая дочь Сесилия кажутся для Милли настоящим счастливым шансом.

Однако со временем сказочная атмосфера начинает трескаться: жизнь в поместье превращается в опасную игру с соблазнами и страхами. В этом доме каждый скрывает что-то свое, и эти секреты могут стоить Милли слишком дорого.

• Жанр: Детектив, Триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Пол Фиг;

• Актеры: Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне;

• В украинском прокате с: 01.01.2026.

Объект Х (Cold Storage)

Несколько десятилетий назад в военном бункере изолировали чрезвычайно опасный микроорганизм, который непрерывно менялся и становился все более заразным. Но из-за роста подземной температуры, вызванного климатическими изменениями, он вырывается наружу. Чтобы предотвратить масштабную биологическую катастрофу, бывший специалист по борьбе с биотерроризмом вынужден объединиться с двумя работниками объекта — неожиданными союзниками в критический момент.

Вместе они начинают опасное соревнование со временем, пытаясь остановить распространение угрозы, прежде чем она охватит планету.

• Жанр: Триллер, Комедия, Фантастика;

• Страна: Великобритания, Франция, США;

• Режиссеры: Джонни Кэмпбелл;

• Актеры: Лиам Нисон, Джо Кири, Соси Бэйкон, Джорджина Кэмпбелл, Лесли Мэнвилл;

• В украинском прокате с: 19.02.2026.

Крик 7 (Scream 7)

Когда в спокойном городке, где Сидни Прескотт наконец смогла построить новую, тихую жизнь, появляется очередной убийца в маске Призрака, ее давние кошмары возвращаются. Теперь угроза направлена не только на нее — под ударом оказывается ее собственная дочь, и прошлое снова настигает Сидни с неумолимой силой. Чтобы спасти тех, кого она любит, и навсегда прервать кровавую цепь событий, ей придется снова пройти путь страха, встретиться с болезненными воспоминаниями и сделать то, от чего она так долго убегала.

• Жанр: триллер, ужасы, мистика;

• Страна: США;

• Режиссер: Кевин Уильямсон;

• Актеры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Маккенна Грейс, Изабель Мэй.

• В украинском прокате с: 26.02.2026.

Ольга Розгон

КультураУНН Liteпубликации
Режиссер
Фильм
Франция
Великобритания