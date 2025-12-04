путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу

$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 13749 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 23657 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 26944 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 37808 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 43933 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25028 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 28411 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25802 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25691 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30879 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Популярнi новини
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні3 грудня, 22:52 • 14035 перегляди
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 14621 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 12927 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою03:50 • 11439 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 10544 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 7724 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 43933 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 41746 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 57374 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 59477 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 3050 перегляди

глава кремля володимир путін провів майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками, назвавши її "дуже корисною" та "необхідною" і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу.

путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що американська сторона розділила 27 пунктів мирного плану на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо, і зробив чергові заяви про війну рф проти України та Донбас зокрема, про що повідомили росЗМІ, пише УНН

Деталі

Зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником президента США Джаредом Кушнером була "дуже корисною", заявив путін. Він вказав, що діалог продовжився довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних речень.

"Думаю, поки що передчасно говорити, але ця зустріч була необхідна", - заявив путін.

путін, як пишуть росЗМІ, також заявив, що пропозиції, які привезли Стів Віткофф та Джаред Кушнер, засновані на колишніх обговореннях з Дональдом Трампом. Американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо, заявив путін.

глава кремля, як повідомляється, заявив, що Трамп шукає шляхи консенсусу у врегулюванні війни рф проти України, "але це непросте завдання". Як пишуть росЗМІ, путін також заявив, що "росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота".

Також він, як вказано, заявив, що "європейцям треба включатися в роботу" щодо врегулювання, "а не заважати".

Також росЗМІ повідомили, що путін в інтерв'ю India Today пригрозив, що "росія у будь-якому випадку "звільнить" (російська влада не визнає факти окупації, називаючи ці території "звільненими" - ред.) Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

путін також заявив, що росія "не збирається повертатися" до G8.

путін блокує переговори щодо припинення війни за участі представників США - The Guardian04.12.25, 09:25 • 1084 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Україна