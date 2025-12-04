путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що американська сторона розділила 27 пунктів мирного плану на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо, і зробив чергові заяви про війну рф проти України та Донбас зокрема, про що повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником президента США Джаредом Кушнером була "дуже корисною", заявив путін. Він вказав, що діалог продовжився довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних речень.

"Думаю, поки що передчасно говорити, але ця зустріч була необхідна", - заявив путін.

путін, як пишуть росЗМІ, також заявив, що пропозиції, які привезли Стів Віткофф та Джаред Кушнер, засновані на колишніх обговореннях з Дональдом Трампом. Американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо, заявив путін.

глава кремля, як повідомляється, заявив, що Трамп шукає шляхи консенсусу у врегулюванні війни рф проти України, "але це непросте завдання". Як пишуть росЗМІ, путін також заявив, що "росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота".

Також він, як вказано, заявив, що "європейцям треба включатися в роботу" щодо врегулювання, "а не заважати".

Також росЗМІ повідомили, що путін в інтерв'ю India Today пригрозив, що "росія у будь-якому випадку "звільнить" (російська влада не визнає факти окупації, називаючи ці території "звільненими" - ред.) Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

путін також заявив, що росія "не збирається повертатися" до G8.

путін блокує переговори щодо припинення війни за участі представників США - The Guardian