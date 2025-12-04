глава кремля владимир путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в москве "необходимой" и "очень полезной", заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, и сделал очередные заявления о войне рф против Украины и Донбасс в частности, о чем сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Встреча со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента США Джаредом Кушнером была "очень полезной", заявил путин. Он указал, что диалог продолжился долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений.

"Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима", - заявил путин.

путин, как пишут росСМИ, также заявил, что предложения, которые привезли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, основаны на прежних обсуждениях с Дональдом Трампом. Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, заявил путин.

глава кремля, как сообщается, заявил, что Трамп ищет пути консенсуса в урегулировании войны рф против Украины, "но это непростая задача". Как пишут росСМИ, путин также заявил, что "россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа".

Также он, как указано, заявил, что "европейцам надо включаться в работу" по урегулированию, "а не мешать".

Также росСМИ сообщили, что путин в интервью India Today пригрозил, что "россия в любом случае "освободит" (российские власти не признают факты оккупации, называя эти территории "освобожденными" - ред.) Донбасс и "новороссию" - военным или иным путем".

путин также заявил, что россия "не собирается возвращаться" в G8.

путин блокирует переговоры о прекращении войны с участием представителей США - The Guardian