Путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 12698 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 21122 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 25172 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 35843 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 41183 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24421 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27935 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25695 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25610 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30814 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 12643 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 13075 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 11450 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 9890 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 7994 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 4898 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 41205 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 40383 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 56043 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 58200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Индия
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 62200 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 65335 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 119534 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 92955 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 108582 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Глава Кремля Владимир Путин провел почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками, назвав ее "очень полезной" и "необходимой" и выступил с очередными угрозами по Донбассу.

Путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу

глава кремля владимир путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в москве "необходимой" и "очень полезной", заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, и сделал очередные заявления о войне рф против Украины и Донбасс в частности, о чем сообщили росСМИ, пишет УНН

Детали

Встреча со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента США Джаредом Кушнером была "очень полезной", заявил путин. Он указал, что диалог продолжился долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений.

"Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима", - заявил путин.

путин, как пишут росСМИ, также заявил, что предложения, которые привезли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, основаны на прежних обсуждениях с Дональдом Трампом. Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, заявил путин.

глава кремля, как сообщается, заявил, что Трамп ищет пути консенсуса в урегулировании войны рф против Украины, "но это непростая задача". Как пишут росСМИ, путин также заявил, что "россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа".

Также он, как указано, заявил, что "европейцам надо включаться в работу" по урегулированию, "а не мешать".

Также росСМИ сообщили, что путин в интервью India Today пригрозил, что "россия в любом случае "освободит" (российские власти не признают факты оккупации, называя эти территории "освобожденными" - ред.) Донбасс и "новороссию" - военным или иным путем".

путин также заявил, что россия "не собирается возвращаться" в G8.

путин блокирует переговоры о прекращении войны с участием представителей США - The Guardian04.12.25, 09:25 • 584 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина