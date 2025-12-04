Переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием представителей США натолкнулись на серьезное препятствие - российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Отказ путина от какого-либо соглашения на этой неделе был широко предсказуем. Российский политический аналитик Татьяна Становая заявила, что встреча "никогда не была переговорами. Это была преднамеренная, однозначная презентация предварительных условий россии относительно фактической капитуляции Украины. путин сейчас ждет, изменит ли это его прямое сообщение позицию Трампа относительно прекращения войны".

В то же время Томас Грэм, бывший высокопоставленный чиновник США, поддерживающий контакты с нынешними и бывшими российскими чиновниками, считает, что согласие кремля обсудить предложение может означать прогресс.

Кроме того, российский диктатор путин не хочет, чтобы спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, не имеющий дипломатического опыта и образования, приезжал в москву для проведения этих переговоров, говорится в публикации.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что решение о прекращении войны с российской стороны принимает исключительно путин, а не его окружение и советники.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.