3 декабря, 23:09 • 12848 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 21430 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 25409 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 36140 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 41571 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24529 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28024 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25721 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25631 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30830 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Техника
Хранитель
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

путин блокирует переговоры о прекращении войны с участием представителей США - The Guardian

Киев • УНН

 704 просмотра

Переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием представителей США столкнулись с препятствием из-за позиции владимира путина. российский диктатор фактически отказался от соглашения, а также не желает видеть спецпредставителя США Стива Виткоффа в москве.

путин блокирует переговоры о прекращении войны с участием представителей США - The Guardian

Переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием представителей США натолкнулись на серьезное препятствие - российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Отказ путина от какого-либо соглашения на этой неделе был широко предсказуем. Российский политический аналитик Татьяна Становая заявила, что встреча "никогда не была переговорами. Это была преднамеренная, однозначная презентация предварительных условий россии относительно фактической капитуляции Украины. путин сейчас ждет, изменит ли это его прямое сообщение позицию Трампа относительно прекращения войны".

В то же время Томас Грэм, бывший высокопоставленный чиновник США, поддерживающий контакты с нынешними и бывшими российскими чиновниками, считает, что согласие кремля обсудить предложение может означать прогресс.

Кроме того, российский диктатор путин не хочет, чтобы спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, не имеющий дипломатического опыта и образования, приезжал в москву для проведения этих переговоров, говорится в публикации.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что решение о прекращении войны с российской стороны принимает исключительно путин, а не его окружение и советники.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Евгений Устименко

