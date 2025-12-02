$42.340.08
12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Посланець Трампа і зять президента США після переговорів з путіним відправляться на зустріч із Зеленським - Axios

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і зять Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер очікує комунікації від американської сторони за підсумками цих зустрічей.

Посланець Трампа і зять президента США після переговорів з путіним відправляться на зустріч із Зеленським - Axios

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після москви, де вони зустрічаються з главою кремля володимиром путіним, поїдуть на зустріч до Президента України Володимира Зеленського, повідомив журналіст Axios Барак Равід у вівторок у X, пише УНН.

Радники президента Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрічаються з російським президентом володимиром путіним у кремлі. Очікується, що вони вирушать з москви до однієї з європейських країн та зустрінуться з Президентом України Зеленським

- написав журналіст Axios.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера у росії.

Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей у москві02.12.25, 16:48 • 452 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна