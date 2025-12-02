Посланець Трампа і зять президента США після переговорів з путіним відправляться на зустріч із Зеленським - Axios
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і зять Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер очікує комунікації від американської сторони за підсумками цих зустрічей.
