Посланець Трампа і зять президента США після переговорів з путіним відправляться на зустріч із Зеленським - Axios

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після москви, де вони зустрічаються з главою кремля володимиром путіним, поїдуть на зустріч до Президента України Володимира Зеленського, повідомив журналіст Axios Барак Равід у вівторок у X, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера у росії.

