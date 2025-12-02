Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей у москві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера в росії. Майбутні кроки України залежатимуть від цих сигналів, які можуть призвести до швидкої зустрічі з американською делегацією.
Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.
Буде зустріч американської делегації в росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, погодинно. Ми отримуватимемо сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це "fair play" (чесна гра - ред.) з нашими партнерами, то може ми зустрінемося дуже швидко з американською делегацією
Він зазначив, що на якому рівні буде проведена зустріч залежить від сигналів.
Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс швидких рішень, то буде рівень вище
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є 20 пунктів "мирного плану", які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані на переговорах України і США у Флориді.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Кремля на зустріч із главою Кремля володимиром путіним. На переговорах обговорюватиметься мирне врегулювання в Україні, спецпосланець Трампа передасть російській стороні нову версію плану.