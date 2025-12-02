Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей у москві

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Буде зустріч американської делегації в росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, погодинно. Ми отримуватимемо сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це "fair play" (чесна гра - ред.) з нашими партнерами, то може ми зустрінемося дуже швидко з американською делегацією