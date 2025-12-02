$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей у москві

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент України Володимир Зеленський чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера в росії. Майбутні кроки України залежатимуть від цих сигналів, які можуть призвести до швидкої зустрічі з американською делегацією.

Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей у москві

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Буде зустріч американської делегації в росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, погодинно. Ми отримуватимемо сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це "fair play" (чесна гра - ред.) з нашими партнерами, то може ми зустрінемося дуже швидко з американською делегацією 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що на якому рівні буде проведена зустріч залежить від сигналів. 

Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс швидких рішень, то буде рівень вище 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є 20 пунктів "мирного плану", які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані на переговорах України і США у Флориді.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Кремля на зустріч із главою Кремля володимиром путіним. На переговорах обговорюватиметься мирне врегулювання в Україні, спецпосланець Трампа передасть російській стороні нову версію плану.

Павло Башинський

