публикации
Эксклюзивы
Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч в москве

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ждет сигналов от американской стороны после встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии. Будущие шаги Украины будут зависеть от этих сигналов, которые могут привести к скорой встрече с американской делегацией.

Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч в москве

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Будет встреча американской делегации в россии. Мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, которые они будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, ежечасно. Мы будем получать сигналы. Если сигналы сработают так, если это "fair play" (честная игра - ред.) с нашими партнерами, то может мы встретимся очень быстро с американской делегацией 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что на каком уровне будет проведена встреча зависит от сигналов. 

Если сигналы будут давать возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше 

- добавил Президент. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть 20 пунктов "мирного плана", которые были проработаны в Женеве и доработаны на переговорах Украины и США во Флориде.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Республика Ирландия
Женева
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида