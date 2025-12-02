Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч в москве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ждет сигналов от американской стороны после встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии. Будущие шаги Украины будут зависеть от этих сигналов, которые могут привести к скорой встрече с американской делегацией.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.
Будет встреча американской делегации в россии. Мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, которые они будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, ежечасно. Мы будем получать сигналы. Если сигналы сработают так, если это "fair play" (честная игра - ред.) с нашими партнерами, то может мы встретимся очень быстро с американской делегацией
Он отметил, что на каком уровне будет проведена встреча зависит от сигналов.
Если сигналы будут давать возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть 20 пунктов "мирного плана", которые были проработаны в Женеве и доработаны на переговорах Украины и США во Флориде.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана.