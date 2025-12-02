Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч в москве

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Будет встреча американской делегации в россии. Мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, которые они будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, ежечасно. Мы будем получать сигналы. Если сигналы сработают так, если это "fair play" (честная игра - ред.) с нашими партнерами, то может мы встретимся очень быстро с американской делегацией - сказал Зеленский.

Он отметил, что на каком уровне будет проведена встреча зависит от сигналов.

Если сигналы будут давать возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть 20 пунктов "мирного плана", которые были проработаны в Женеве и доработаны на переговорах Украины и США во Флориде.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана.