Посланець Трампа та зять президента США прибули до кремля на переговори з путіним

Спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як вказується, на переговорах обговорюватиметься мирне врегулювання в Україні, і очікується, що спецпосланець Трампа передасть російській стороні нову версію плану досягнення мирного врегулювання в Україні.

У пресслужбі кремля, як вказано, називали початковий план США "дуже хорошим підґрунтям" для обговорень миру.

Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним