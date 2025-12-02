Посланець Трампа та зять президента США прибули до кремля на переговори з путіним

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 16982 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:33 • 17901 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 14412 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 16464 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 50000 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 48268 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58910 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49489 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45326 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Марк Рютте
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Донецька область
Брюссель
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian

Посланець Трампа та зять президента США прибули до кремля на переговори з путіним

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Кремля на зустріч із главою Кремля володимиром путіним. На переговорах обговорюватиметься мирне врегулювання в Україні, спецпосланець Трампа передасть російській стороні нову версію плану.

Посланець Трампа та зять президента США прибули до кремля на переговори з путіним

Спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як вказується, на переговорах обговорюватиметься мирне врегулювання в Україні, і очікується, що спецпосланець Трампа передасть російській стороні нову версію плану досягнення мирного врегулювання в Україні.

У пресслужбі кремля, як вказано, називали початковий план США "дуже хорошим підґрунтям" для обговорень миру.

Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним02.12.25, 16:02 • 1366 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна