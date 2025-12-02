Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним
Київ • УНН
Перед переговорами з путіним спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообідали в московському ресторані зі зіркою Michelin. Обід відбувся в компанії представника російського диктатора кирила дмитрієва.
Перед переговорами із російським диктатором володимиром путіним спецпредставнику президента США Стіву Виткоффу та зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, Віткофф та Кушнер пообідали у компанії представника російського диктатора кирила дмітриєва.
Пропагандисти зауважують, обід відбувся в одному з московських ресторанів, удостоєному зірки Michelin у 2022 році.
Раніше
Літак, на борту якого, імовірно, перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, учасник мирних переговорів щодо війни рф проти України, приземлився в москві, у кремлі анонсували на вечір зустріч глави кремля володимира путіна з Віткоффом і ще одним переговорником від США, зятем американського президента Джаредом Кушнером.
Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері02.12.25, 13:00 • 2110 переглядiв