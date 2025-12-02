Перед переговорами із російським диктатором володимиром путіним спецпредставнику президента США Стіву Виткоффу та зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, Віткофф та Кушнер пообідали у компанії представника російського диктатора кирила дмітриєва.

Пропагандисти зауважують, обід відбувся в одному з московських ресторанів, удостоєному зірки Michelin у 2022 році.

Раніше

Літак, на борту якого, імовірно, перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, учасник мирних переговорів щодо війни рф проти України, приземлився в москві, у кремлі анонсували на вечір зустріч глави кремля володимира путіна з Віткоффом і ще одним переговорником від США, зятем американського президента Джаредом Кушнером.

