Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним

12:35 • 4040 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 14714 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 15821 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 13234 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15443 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48596 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47691 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58697 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49218 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45117 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Популярнi новини
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 37968 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 4728 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 28308 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 17102 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14837 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 14726 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 15832 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14944 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48601 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 48848 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37493 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39733 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 96099 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 71000 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87057 перегляди
Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Перед переговорами з путіним спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообідали в московському ресторані зі зіркою Michelin. Обід відбувся в компанії представника російського диктатора кирила дмитрієва.

Віткоффа і Кушнра відвели на обід до ресторану із зіркою Michelin перед зустріччю з путіним

Перед переговорами із російським диктатором володимиром путіним спецпредставнику президента США Стіву Виткоффу та зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, Віткофф та Кушнер пообідали у компанії представника російського диктатора кирила дмітриєва.

Пропагандисти зауважують, обід відбувся в одному з московських ресторанів, удостоєному зірки Michelin у 2022 році.

Раніше

Літак, на борту якого, імовірно, перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, учасник мирних переговорів щодо війни рф проти України, приземлився в москві, у кремлі анонсували на вечір зустріч глави кремля володимира путіна з Віткоффом і ще одним переговорником від США, зятем американського президента Джаредом Кушнером.

Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері02.12.25, 13:00 • 2110 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна