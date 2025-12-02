Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері

$42.340.08
uk
10:36 • 1976 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 4802 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00 • 36129 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 42071 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 55028 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 46612 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 43200 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34247 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28890 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24893 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Популярнi новини
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 30698 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 29276 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 29860 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 20712 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 9262 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
06:00 • 36124 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 42131 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 48442 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 56573 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 65822 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 34109 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 36458 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 92890 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 68007 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 84132 перегляди
Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф прибув до москви для мирних переговорів щодо війни рф проти України. Його і Джареда Кушнера зустріч з володимиром путіним запланована увечері.

Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері

Літак, на борту якого, імовірно, перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, учасник мирних переговорів щодо війни рф проти України, приземлився в москві, у кремлі анонсували на вечір зустріч глави кремля володимира путіна з Віткоффом і ще одним переговорником від США, зятем американського президента Джаредом Кушнером, повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомив речник кремля дмитро пєсков, путін прийме у кремлі Віткоффа після 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

Окрім Віткоффа, Кушнера та перекладача в американській делегації на переговорах у Кремлі більше нікого не буде, вказав пєсков.

росія знову заговорила про готовність до переговорів з Україною: у кремлі озвучили умови02.12.25, 11:22 • 1628 переглядiв

Зустріч путіна та Віткоффа триватиме стільки, скільки потрібно, заявив пєсков.

Російський переговірник, глава РФПІ кирило дмитрієв сьогодні також зустрінеться зі спецпосланцем президента США Віткоффом у москві.

Посланець Трампа та його зять зустрінуться з путіним у москві для обговорення припинення війни в Україні02.12.25, 09:19 • 2572 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Стів Віткофф