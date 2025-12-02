Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері

Літак, на борту якого, імовірно, перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, учасник мирних переговорів щодо війни рф проти України, приземлився в москві, у кремлі анонсували на вечір зустріч глави кремля володимира путіна з Віткоффом і ще одним переговорником від США, зятем американського президента Джаредом Кушнером, повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомив речник кремля дмитро пєсков, путін прийме у кремлі Віткоффа після 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

Окрім Віткоффа, Кушнера та перекладача в американській делегації на переговорах у Кремлі більше нікого не буде, вказав пєсков.

Зустріч путіна та Віткоффа триватиме стільки, скільки потрібно, заявив пєсков.

Російський переговірник, глава РФПІ кирило дмитрієв сьогодні також зустрінеться зі спецпосланцем президента США Віткоффом у москві.

