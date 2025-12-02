росія вчергове заявила про нібито "готовність" до мирних переговорів після того, як будуть досягнені всі цілі так званої "сво", а насправді - агресивної війни проти України. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

росія продовжує бути відкритою до мирних переговорів, але за допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках "сво" - заявив пєсков.

Цими словами він вчергове дав зрозуміти, що кремль не відмовиться від своїх цілей - змусити Україну до капітуляції на своїх умовах.

Також пєсков додав, що зустріч путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа почнеться найближчим часом.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та о зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з главою кремля володимиром путіним у вівторок для переговорів про можливий шлях припинення війни рф проти України. Зустріч запланована на другу половину дня 2 грудня.