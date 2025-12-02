$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 30197 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 38205 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 51771 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 44090 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 41355 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 33449 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28380 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24703 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 62926 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21221 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
росія знову заговорила про готовність до переговорів з Україною: у кремлі озвучили умови

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Речник російського диктатора пєсков заявив, що кремль "готовий" до переговорів лише після досягнення цілей так званої "сво".

росія знову заговорила про готовність до переговорів з Україною: у кремлі озвучили умови

росія вчергове заявила про нібито "готовність" до мирних переговорів після того, як будуть досягнені всі цілі так званої "сво", а насправді - агресивної війни проти України. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

росія продовжує бути відкритою до мирних переговорів, але за допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках "сво"

- заявив пєсков.

Цими словами він вчергове дав зрозуміти, що кремль не відмовиться від своїх цілей - змусити Україну до капітуляції на своїх умовах.

Також пєсков додав, що зустріч путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа почнеться найближчим часом.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та о зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з главою кремля володимиром путіним у вівторок для переговорів про можливий шлях припинення війни рф проти України. Зустріч запланована на другу половину дня 2 грудня.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна