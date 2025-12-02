росія знову заговорила про готовність до переговорів з Україною: у кремлі озвучили умови
Київ • УНН
Речник російського диктатора пєсков заявив, що кремль "готовий" до переговорів лише після досягнення цілей так званої "сво".
росія вчергове заявила про нібито "готовність" до мирних переговорів після того, як будуть досягнені всі цілі так званої "сво", а насправді - агресивної війни проти України. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
росія продовжує бути відкритою до мирних переговорів, але за допомогою мирних переговорів ми повинні досягти своїх цілей, поставлених в рамках "сво"
Цими словами він вчергове дав зрозуміти, що кремль не відмовиться від своїх цілей - змусити Україну до капітуляції на своїх умовах.
Також пєсков додав, що зустріч путіна і спецпредставника президента США Стіва Віткоффа почнеться найближчим часом.
Нагадаємо
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та о зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з главою кремля володимиром путіним у вівторок для переговорів про можливий шлях припинення війни рф проти України. Зустріч запланована на другу половину дня 2 грудня.