россия снова заговорила о готовности к переговорам с Украиной: в кремле озвучили условия

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Представитель российского диктатора песков заявил, что кремль "готов" к переговорам только после достижения целей так называемой "сво".

россия снова заговорила о готовности к переговорам с Украиной: в кремле озвучили условия

россия в очередной раз заявила о якобы "готовности" к мирным переговорам после того, как будут достигнуты все цели так называемой "сво", а на самом деле - агрессивной войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

россия продолжает быть открытой к мирным переговорам, но с помощью мирных переговоров мы должны достичь своих целей, поставленных в рамках "сво"

- заявил песков.

Этими словами он в очередной раз дал понять, что кремль не откажется от своих целей - принудить Украину к капитуляции на своих условиях.

Также песков добавил, что встреча Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа начнется в ближайшее время.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с главой кремля владимиром путиным во вторник для переговоров о возможном пути прекращения войны рф против Украины. Встреча запланирована на вторую половину дня 2 декабря.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина