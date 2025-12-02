$42.270.07
Посланець Трампа та його зять зустрінуться з путіним у москві для обговорення припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер проведуть переговори з володимиром путіним у вівторок щодо можливого шляху припинення війни РФ проти України. Зустріч відбудеться у другій половині дня, а раніше США та Україна створили "оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду".

Посланець Трампа та його зять зустрінуться з путіним у москві для обговорення припинення війни в Україні
скріншот / youtube.com/@60minutes

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер зустрінуться з главою кремля володимиром путіним у вівторок для переговорів про можливий шлях припинення війни рф проти України, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну в Україні, яку його адміністрація називає зокрема "кровопролиттям", але його зусилля досі, включаючи саміт з путіним на Алясці в серпні, ще не принесли миру, зазначає видання.

Минулого тижня з'явився витік проєкту 28-пунктних мирних пропозицій США, що викликало стривоженість українських та європейських чиновників. Після цього європейські держави надали свою зустрічну пропозицію щодо миру, і на переговорах у Женеві США та Україна заявили, що створили "оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду" для припинення війни.

путін заявив, що обговорення наразі стосуються не проєкту угоди, а низки пропозицій, які, за його словами минулого тижня, "можуть стати основою для майбутніх угод".

Речник кремля дмитро пєсков повідомив, що зустріч Віткоффа з путіним відбудеться у другій половині дня у вівторок, але він відмовився говорити про червоні лінії росії, заявивши, що дипломатія через мегафон не буде корисною.

Посадовець Білого дому заявив, що до Віткоффа під час його поїздки до росії приєднається Кушнер.

путін неодноразово заявляв, що готовий до мирних переговорів, але якщо Україна відмовиться від угоди, то російські війська просунуться далі та захоплять більше української території. Як пише видання, російські війська контролюють на один відсотковий пункт більше, ніж два роки тому, і просувалися у 2025 році найшвидшими темпами з 2022 року, згідно з проукраїнськими картами, а російські військові командири повідомили путіну в понеділок, що російські війська нібито захопили Покровськ і Вовчанськ. Американські чиновники стверджують, що понад 1,2 мільйона осіб загинули або отримали поранення у війні. Ні Україна, ні росія не розкривають своїх втрат.

З моменту появи проєкту пропозицій США наприкінці минулого місяця європейські держави докладають усіх зусиль, щоб підтримати Україну проти того, що вони вважають каральною проросійською мирною угодою, яка могла б відкрити росію для інвестицій США в нафту, газ та рідкісноземи та повернути москву до G8.

Віткофф, Кушнер та державний секретар Марко Рубіо зустрілися з Рустемом Умєровим, секретарем Ради національної безпеки України, для переговорів у неділю в клубі Віткоффа Shell Bay поблизу Маямі.

"Ми поділяємо думку про те, що війна має бути справедливо завершена", - заявив Президент Володимир Зеленський у X після переговорів у Парижі.

Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
