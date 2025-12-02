Посланник Трампа и его зять встретятся с путиным в москве для обсуждения прекращения войны в Украине

$42.270.07
49.310.42
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 7918 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 20059 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 34718 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 27405 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 27714 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 27332 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23812 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23970 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 49147 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20842 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 11225 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 12840 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 11734 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 10629 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 10808 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 7942 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 24283 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 31164 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 39645 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 49156 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Волчанск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 26414 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 29293 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 86112 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61927 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 78202 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Золото
Дипломатка
Отопление

Посланник Трампа и его зять встретятся с путиным в москве для обсуждения прекращения войны в Украине

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер проведут переговоры с владимиром путиным во вторник относительно возможного пути прекращения войны РФ против Украины. Встреча состоится во второй половине дня, а ранее США и Украина создали "обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение".

Посланник Трампа и его зять встретятся с путиным в москве для обсуждения прекращения войны в Украине
скриншот / youtube.com/@60minutes

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся с главой кремля владимиром путиным во вторник для переговоров о возможном пути прекращения войны рф против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну в Украине, которую его администрация называет в частности "кровопролитием", но его усилия до сих пор, включая саммит с путиным на Аляске в августе, еще не принесли мира, отмечает издание.

На прошлой неделе появилась утечка проекта 28-пунктных мирных предложений США, что вызвало тревогу украинских и европейских чиновников. После этого европейские государства предоставили свое встречное предложение по миру, и на переговорах в Женеве США и Украина заявили, что создали "обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение" для прекращения войны.

путин заявил, что обсуждения сейчас касаются не проекта соглашения, а ряда предложений, которые, по его словам на прошлой неделе, "могут стать основой для будущих соглашений".

Представитель кремля дмитрий песков сообщил, что встреча Виткоффа с путиным состоится во второй половине дня во вторник, но он отказался говорить о красных линиях россии, заявив, что дипломатия через мегафон не будет полезной.

Чиновник Белого дома заявил, что к Виткоффу во время его поездки в россию присоединится Кушнер.

путин неоднократно заявлял, что готов к мирным переговорам, но если Украина откажется от соглашения, то российские войска продвинутся дальше и захватят больше украинской территории. Как пишет издание, российские войска контролируют на один процентный пункт больше, чем два года назад, и продвигались в 2025 году самыми быстрыми темпами с 2022 года, согласно проукраинским картам, а российские военные командиры сообщили путину в понедельник, что российские войска якобы захватили Покровск и Волчанск. Американские чиновники утверждают, что более 1,2 миллиона человек погибли или получили ранения в войне. Ни Украина, ни россия не раскрывают своих потерь.

С момента появления проекта предложений США в конце прошлого месяца европейские государства прилагают все усилия, чтобы поддержать Украину против того, что они считают карательным пророссийским мирным соглашением, которое могло бы открыть россию для инвестиций США в нефть, газ и редкоземельные металлы и вернуть москву в G8.

Виткофф, Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио встретились с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности Украины, для переговоров в воскресенье в клубе Виткоффа Shell Bay близ Майами.

"Мы разделяем мнение о том, что война должна быть справедливо завершена", - заявил Президент Владимир Зеленский в X после переговоров в Париже.

Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном01.12.25, 19:24 • 7156 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Волчанск
Аляска
Покровск
Рустем Умеров
Марко Рубио
Женева
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Париж
Владимир Зеленский
Украина