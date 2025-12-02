Посланник Трампа и его зять встретятся с путиным в москве для обсуждения прекращения войны в Украине

скриншот / youtube.com/@60minutes

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся с главой кремля владимиром путиным во вторник для переговоров о возможном пути прекращения войны рф против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну в Украине, которую его администрация называет в частности "кровопролитием", но его усилия до сих пор, включая саммит с путиным на Аляске в августе, еще не принесли мира, отмечает издание.

На прошлой неделе появилась утечка проекта 28-пунктных мирных предложений США, что вызвало тревогу украинских и европейских чиновников. После этого европейские государства предоставили свое встречное предложение по миру, и на переговорах в Женеве США и Украина заявили, что создали "обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение" для прекращения войны.

путин заявил, что обсуждения сейчас касаются не проекта соглашения, а ряда предложений, которые, по его словам на прошлой неделе, "могут стать основой для будущих соглашений".

Представитель кремля дмитрий песков сообщил, что встреча Виткоффа с путиным состоится во второй половине дня во вторник, но он отказался говорить о красных линиях россии, заявив, что дипломатия через мегафон не будет полезной.

Чиновник Белого дома заявил, что к Виткоффу во время его поездки в россию присоединится Кушнер.

путин неоднократно заявлял, что готов к мирным переговорам, но если Украина откажется от соглашения, то российские войска продвинутся дальше и захватят больше украинской территории. Как пишет издание, российские войска контролируют на один процентный пункт больше, чем два года назад, и продвигались в 2025 году самыми быстрыми темпами с 2022 года, согласно проукраинским картам, а российские военные командиры сообщили путину в понедельник, что российские войска якобы захватили Покровск и Волчанск. Американские чиновники утверждают, что более 1,2 миллиона человек погибли или получили ранения в войне. Ни Украина, ни россия не раскрывают своих потерь.

С момента появления проекта предложений США в конце прошлого месяца европейские государства прилагают все усилия, чтобы поддержать Украину против того, что они считают карательным пророссийским мирным соглашением, которое могло бы открыть россию для инвестиций США в нефть, газ и редкоземельные металлы и вернуть москву в G8.

Виткофф, Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио встретились с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности Украины, для переговоров в воскресенье в клубе Виткоффа Shell Bay близ Майами.

"Мы разделяем мнение о том, что война должна быть справедливо завершена", - заявил Президент Владимир Зеленский в X после переговоров в Париже.

