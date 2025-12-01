Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что страна прилагает все усилия для завершения войны с Россией на принципиальных основах, одновременно обеспечивая долгосрочную безопасность Европы и мира. Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник, передает УНН.

Детали

Мы очень стараемся закончить эту войну, и нужно закончить ее достойно. Должны гарантировать, что сама же Россия не почувствует для себя чего-то такого, что будет восприниматься как вознаграждение за эту войну

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что принципиальные позиции касаются санкций, ответственности за военные преступления и восстановления оккупированных территорий за счет агрессора.

Президент также отметил, что общие позиции Украины, Европы и США определяют не только завершение войны, но и продолжительность мира после нее.

Чем сильнее будут общие позиции мира по таким пунктам, тем надежнее и продолжительнее будет мир

– отметил он.

Также Зеленский напомнил, что россияне продолжают террор против мирного населения в Украине. Глава государства выразил соболезнования родным погибших во время ракетного удара по Днепру, который произошел сегодня.

Зеленский подчеркнул, что безопасность остается одним из ключевых вопросов и поблагодарил Францию и партнеров Коалиции желающих за работу над ее обеспечением.

