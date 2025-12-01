$42.270.07
Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном

Киев • УНН

 • 14 просмотра

После встречи во Франции с президентом Макроном Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну, но так, чтобы Россия не получила за это "наград".

Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что страна прилагает все усилия для завершения войны с Россией на принципиальных основах, одновременно обеспечивая долгосрочную безопасность Европы и мира. Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник, передает УНН.

Детали

Мы очень стараемся закончить эту войну, и нужно закончить ее достойно. Должны гарантировать, что сама же Россия не почувствует для себя чего-то такого, что будет восприниматься как вознаграждение за эту войну 

– подчеркнул Зеленский. 

ч. Хочу провести дополнительные консультации, я их запланировал по возвращении в Украину: Зеленский о новом руководителе ОП

Он добавил, что принципиальные позиции касаются санкций, ответственности за военные преступления и восстановления оккупированных территорий за счет агрессора.

Президент также отметил, что общие позиции Украины, Европы и США определяют не только завершение войны, но и продолжительность мира после нее. 

ч. Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде

Чем сильнее будут общие позиции мира по таким пунктам, тем надежнее и продолжительнее будет мир 

– отметил он.

Также Зеленский напомнил, что россияне продолжают террор против мирного населения в Украине. Глава государства выразил соболезнования родным погибших во время ракетного удара по Днепру, который произошел сегодня.

Зеленский подчеркнул, что безопасность остается одним из ключевых вопросов и поблагодарил Францию и партнеров Коалиции желающих за работу над ее обеспечением.

ч. Переговоры Украины и США были конструктивны, но есть "непростые вещи, по которым еще нужно поработать": Зеленский определил следующие шаги

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Днепр
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина