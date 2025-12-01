$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 348 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 4006 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 8424 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 11432 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 15149 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 18385 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20031 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 35719 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19401 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 36030 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Після зустрічі у Франції із президентом Макроном Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну, але так, щоб росія не отримала за це "нагород".

Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном наголосив, що країна докладає всіх зусиль для завершення війни з росією на принципових засадах, водночас забезпечуючи довгострокову безпеку Європи та світу. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у понеділок, передає УНН.

Деталі

Ми дуже стараємося закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. Маємо гарантувати, що сама ж росія не відчує для себе чогось такого, що буде сприйматися як винагорода за цю війну 

– підкреслив Зеленський. 

Хочу провести додаткові консультації, я їх запланував по поверненню в Україну: Зеленський про нового керівника ОП 01.12.25, 18:29

Він додав, що принципові позиції стосуються санкцій, відповідальності за воєнні злочини та відновлення окупованих територій коштом агресора.

Президент також зауважив, що спільні позиції України, Європи та США визначають не лише завершення війни, а й тривалість миру після неї. 

Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді01.12.25, 16:18

Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше й триваліше буде мир 

– зазначив він.

Також Зеленський нагадав, що росіяни продовжують терор проти мирного населення в Україні. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих під час ракетного удару по Дніпру, який відбувся сьогодні.

Зеленський підкреслив, що безпека залишається одним із ключових питань та подякував Франції та партнерам Коаліції охочих за роботу над її забезпеченням.

Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки01.12.25, 11:32

Степан Гафтко

