Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном
Київ • УНН
Після зустрічі у Франції із президентом Макроном Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну, але так, щоб росія не отримала за це "нагород".
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном наголосив, що країна докладає всіх зусиль для завершення війни з росією на принципових засадах, водночас забезпечуючи довгострокову безпеку Європи та світу. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у понеділок, передає УНН.
Деталі
Ми дуже стараємося закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. Маємо гарантувати, що сама ж росія не відчує для себе чогось такого, що буде сприйматися як винагорода за цю війну
Він додав, що принципові позиції стосуються санкцій, відповідальності за воєнні злочини та відновлення окупованих територій коштом агресора.
Президент також зауважив, що спільні позиції України, Європи та США визначають не лише завершення війни, а й тривалість миру після неї.
Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше й триваліше буде мир
Також Зеленський нагадав, що росіяни продовжують терор проти мирного населення в Україні. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих під час ракетного удару по Дніпру, який відбувся сьогодні.
Зеленський підкреслив, що безпека залишається одним із ключових питань та подякував Франції та партнерам Коаліції охочих за роботу над її забезпеченням.
