Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Кір Стармер провели розмову з Рустемом Умєровим та Стівом Віткоффом. Обговорювалися підсумки переговорів України та США у Флориді, команди узгодять графіки для подальших контактів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером провели з очільником української переговорної делегації Рустемом Умєровим і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом розмову за підсумками перемовин України і США у Флориді, і команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, пише УНН.
Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів
Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ01.12.25, 16:09 • 1900 переглядiв