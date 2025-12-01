$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 3688 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 8578 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 13413 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 16389 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28487 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17990 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 31136 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36806 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49485 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41911 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Президент України Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Кір Стармер провели розмову з Рустемом Умєровим та Стівом Віткоффом. Обговорювалися підсумки переговорів України та США у Флориді, команди узгодять графіки для подальших контактів.

Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером провели з очільником української переговорної делегації Рустемом Умєровим і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом розмову за підсумками перемовин України і США у Флориді, і команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, пише УНН.

Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів

- повідомив Президент Володимир Зеленський.

Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ01.12.25, 16:09 • 1900 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида