Зеленський, Макрон та Стармер обговорили з Умєровим і Віткоффом підсумки переговорів України та США у Флориді

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером провели з очільником української переговорної делегації Рустемом Умєровим і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом розмову за підсумками перемовин України і США у Флориді, і команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, пише УНН.

Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів - повідомив Президент Володимир Зеленський.

Посланець Трампа Віткофф та український переговірник знову зустрілися у Флориді - ЗМІ