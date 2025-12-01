Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде

$42.270.07
13:38 • 3252 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 7694 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 12990 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 15973 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 27792 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17821 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 30690 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36772 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49443 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41887 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 16637 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 10896 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 13767 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 17130 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 10161 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 8972 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 17483 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 27782 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 30684 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 75049 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 10419 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 14021 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 75054 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 54791 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 71077 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер провели разговор с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом. Обсуждались итоги переговоров Украины и США во Флориде, команды согласуют графики для дальнейших контактов.

Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером провели с главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом разговор по итогам переговоров Украины и США во Флориде, и команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов, пишет УНН.

Только что вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов

- сообщил Президент Владимир Зеленский.

Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ01.12.25, 16:09 • 1392 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Рустем Умеров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида