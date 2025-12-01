Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер провели разговор с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом. Обсуждались итоги переговоров Украины и США во Флориде, команды согласуют графики для дальнейших контактов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером провели с главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом разговор по итогам переговоров Украины и США во Флориде, и команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов, пишет УНН.
Только что вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов
Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ01.12.25, 16:09 • 1392 просмотра