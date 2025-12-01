Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проводит переговоры с украинским переговорщиком Рустемом Умеровым во Флориде. Встреча происходит после переговоров делегаций по плану Вашингтона по прекращению войны.
Издание AFP узнало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф собрался на переговоры с украинским переговорщиком во Флориде в США, сообщили французские СМИ, в том числе Le Monde, пишет УНН.
Детали
"Посланник США Стив Уиткофф и украинский переговорщик Рустем Умеров "снова встречаются прямо сейчас" во Флориде", сообщает источник, знакомый с этим вопросом, который цитирует AFP в понедельник, на следующий день после переговоров между их делегациями по плану Вашингтона по прекращению войны.
"Есть еще некоторые вопросы", которые нужно обсудить, добавил источник, сообщает агентство.
Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, должен встретиться с Рустемом Умеровым во вторник в Ирландии, тогда как Уиткофф, как ожидается, в тот же день прибудет в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным.
