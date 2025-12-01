Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ

$42.270.07
13:38 • 3500 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 8260 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 13270 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 16252 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 28269 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17930 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 30996 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36788 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49458 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41895 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба
1 декабря, 06:15 • 16979 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видео
1 декабря, 07:10 • 11247 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
08:53 • 14224 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
09:30 • 17763 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
10:58 • 10631 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
12:30 • 9498 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
09:30 • 17976 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 28293 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
1 декабря, 06:00 • 31014 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59 • 75389 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
10:58 • 10779 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
08:53 • 14371 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59 • 75369 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 54882 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 71164 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проводит переговоры с украинским переговорщиком Рустемом Умеровым во Флориде. Встреча происходит после переговоров делегаций по плану Вашингтона по прекращению войны.

Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ

Издание AFP узнало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф собрался на переговоры с украинским переговорщиком во Флориде в США, сообщили французские СМИ, в том числе Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Посланник США Стив Уиткофф и украинский переговорщик Рустем Умеров "снова встречаются прямо сейчас" во Флориде", сообщает источник, знакомый с этим вопросом, который цитирует AFP в понедельник, на следующий день после переговоров между их делегациями по плану Вашингтона по прекращению войны.

"Есть еще некоторые вопросы", которые нужно обсудить, добавил источник, сообщает агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, должен встретиться с Рустемом Умеровым во вторник в Ирландии, тогда как Уиткофф, как ожидается, в тот же день прибудет в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным.

кремль подтвердил встречу путина с посланником Трампа Уиткоффом во вторник01.12.25, 12:18 • 2616 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Республика Ирландия
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Вашингтон
Владимир Зеленский
Флорида