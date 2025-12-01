Кремль подтвердил встречу Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом во вторник
Киев • УНН
В кремле подтвердили, что встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа с главой кремля владимиром путиным запланирована во вторник, 2 декабря, о чем, как сообщают росСМИ, проинформировал спикер путина дмитрий песков, пишет УНН.
Подробности
"Встреча путина и Виткоффа запланирована на завтра во второй половине дня", цитируют пескова росСМИ.
"Насчет заявления посмотрим. Кадры начала встречи будут", - отметил песков.
Дополнение
Как сообщали западные СМИ, спецпредставитель президента США Стивен Виткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, как ожидается, сегодня отправляется в москву и должен встретиться с главой кремля владимиром путиным во вторник.
Как информирует The Wall Street Journal, в поездке ожидается не только спецпредставитель Трампа - "Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для дальнейших переговоров по возможному мирному плану".
Это происходит после переговоров в Майами 30 ноября Украины и США.
