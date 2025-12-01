Віткофф вирушає до москви для вівторкових переговорів з путіним, з ним очікується Кушнер - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушають до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Переговори між США та Україною були зосереджені на де-факто кордоні з Росією.
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, як очікується, сьогодні вирушає до москви і має зустрітися з главою кремля володимиром путіним у вівторок, повідомили серед інших Fox News, Axios та AFP, пише УНН.
Деталі
Як інформує The Wall Street Journal, у поїздці очікується не лише спецпредставник Трампа - "Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують поїхати до москви для подальших переговорів щодо можливого мирного плану"
"Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що Віткофф та Кушнер планують пізніше вирушити до москви, щоб продовжити переговори з росією", - пише WSJ.
Доповнення
Як повідомило Axios, переговори між США та Україною в неділю "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". За даними видання, голова делегації України Рустем Умєров, як очікується, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок для детальнішого звіту, а Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
