Віткофф вирушає до москви для вівторкових переговорів з путіним, з ним очікується Кушнер - ЗМІ

Ексклюзив
07:43 • 3832 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 4186 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 12915 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 31214 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 44429 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 39479 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40725 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38074 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 36293 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 42890 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Популярнi новини
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"
30 листопада, 22:55
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України
30 листопада, 23:58
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську
1 грудня, 02:12
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ
02:45
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times
03:12
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:43
07:43 • 3844 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
06:00
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56
28 листопада, 13:56 • 100231 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
28 листопада, 12:04
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Віткофф вирушає до москви для вівторкових переговорів з путіним, з ним очікується Кушнер - ЗМІ

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушають до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Переговори між США та Україною були зосереджені на де-факто кордоні з Росією.

Віткофф вирушає до москви для вівторкових переговорів з путіним, з ним очікується Кушнер - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, як очікується, сьогодні вирушає до москви і має зустрітися з главою кремля володимиром путіним у вівторок, повідомили серед інших Fox News, Axios та AFP, пише УНН.

Деталі

Як інформує The Wall Street Journal, у поїздці очікується не лише спецпредставник Трампа - "Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують поїхати до москви для подальших переговорів щодо можливого мирного плану"

"Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що Віткофф та Кушнер планують пізніше вирушити до москви, щоб продовжити переговори з росією", - пише WSJ.

Доповнення

Як повідомило Axios, переговори між США та Україною в неділю "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". За даними видання, голова делегації України Рустем Умєров, як очікується, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок для детальнішого звіту, а Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios01.12.25, 09:28 • 4176 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Fox News
Дональд Трамп
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна