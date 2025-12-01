$42.270.07
Эксклюзив
07:43 • 396 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 1158 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 10552 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 29920 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 43248 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 38889 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 40200 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 37753 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36167 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42751 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
публикации
Эксклюзивы
Виткофф отправляется в Москву для вторничных переговоров с Путиным, с ним ожидается Кушнер - СМИ

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Переговоры между США и Украиной были сосредоточены на де-факто границе с Россией.

Виткофф отправляется в Москву для вторничных переговоров с Путиным, с ним ожидается Кушнер - СМИ

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф, участвующий в мирных переговорах по войне РФ против Украины, как ожидается, сегодня отправляется в Москву и должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным во вторник, сообщили среди прочих Fox News, Axios и AFP, пишет УНН.

Подробности

Как информирует The Wall Street Journal, в поездке ожидается не только спецпредставитель Трампа - "Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в Москву для дальнейших переговоров по возможному мирному плану"

"Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Виткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией", - пишет WSJ.

Дополнение

Как сообщило Axios, переговоры между США и Украиной в воскресенье "были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с Россией согласно мирному соглашению". По данным издания, глава делегации Украины Рустем Умеров, как ожидается, встретится с Президентом Владимиром Зеленским в Париже в понедельник для более подробного отчета, а Зеленский хотел обсудить вопрос территории непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios01.12.25, 09:28 • 1174 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина