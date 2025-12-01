Виткофф отправляется в Москву для вторничных переговоров с Путиным, с ним ожидается Кушнер - СМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Переговоры между США и Украиной были сосредоточены на де-факто границе с Россией.
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф, участвующий в мирных переговорах по войне РФ против Украины, как ожидается, сегодня отправляется в Москву и должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным во вторник, сообщили среди прочих Fox News, Axios и AFP, пишет УНН.
Подробности
Как информирует The Wall Street Journal, в поездке ожидается не только спецпредставитель Трампа - "Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в Москву для дальнейших переговоров по возможному мирному плану"
"Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Виткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией", - пишет WSJ.
Дополнение
Как сообщило Axios, переговоры между США и Украиной в воскресенье "были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с Россией согласно мирному соглашению". По данным издания, глава делегации Украины Рустем Умеров, как ожидается, встретится с Президентом Владимиром Зеленским в Париже в понедельник для более подробного отчета, а Зеленский хотел обсудить вопрос территории непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.
