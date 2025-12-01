Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios

Переговоры между США и Украиной в воскресенье "были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с россией согласно мирному соглашению", со ссылкой на двух украинских официальных лиц сообщает Axios, указывая, что глава делегации Украины Рустем Умеров, как ожидается, встретится с Президентом Владимиром Зеленским в Париже в понедельник для более подробного отчета, а Зеленский хотел обсудить вопрос территории непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, источники назвали пятичасовую встречу "сложной" и "напряженной", но продуктивной.

глава кремля "владимир путин, который, как ожидается, встретится с посланником президента США Дональда Трампа во вторник, настаивает на том, что россия не остановится, пока не возьмет под контроль весь регион Донбасса на востоке Украины. США хотят, чтобы Украина передала территорию там, чтобы убедить путина заключить мир, но это было бы болезненной и политически взрывоопасной уступкой", пишет издание.

Как сообщается, "американская сторона прибыла на воскресную встречу в эксклюзивный гольф-клуб Shell Bay посланника США Стива Уиткоффа вблизи Майами, надеясь достичь прогресса в вопросе территории, которое Уиткофф затем мог бы представить путину на их встрече".

После часа в расширенном формате встреча сократилась до трех должностных лиц с каждой стороны - линия территориального контроля была практически единственным вопросом, обсуждавшимся - по словам двух украинских официальных лиц.

Со стороны США присутствовали Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли советник по национальной безопасности Рустем Умеров, начальник военного штаба генерал Андрей Гнатов и заместитель руководителя военной разведки Вадим Скибицкий, пишет издание.

"После завершения переговоров со своими командами Умеров провел еще одну личную встречу с Уиткоффом. Затем Умеров позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о переговорах", - говорится в публикации.

"Они были интенсивными, но не негативными. Мы действительно ценим серьезное участие США. Наша позиция заключается в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь США достичь успеха, не теряя нашей страны и не допуская очередную агрессию", - написал один из украинских чиновников Axios после встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить территорию непосредственно с Трампом, но Трамп сказал, что встретится с Зеленским или путиным только после того, как будет достигнуто соглашение - сказано в публикации.

Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, возвращаясь из Флориды в Вашингтон в воскресенье, что его проинформировали о результатах переговоров, и он считает, что "есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку".

Высокопоставленный чиновник США заявил, что переговоры в воскресенье были "позитивными".

"Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной", - написал Умеров в Telegram после переговоров.

Ожидается, что Умеров встретится с Зеленским в Париже в понедельник и предоставит ему более подробный отчет о переговорах - заявили украинские официальные лица.

"Уиткофф планирует отправиться в москву в понедельник и встретиться с путиным во вторник", - отмечает издание.

"Главный вопрос заключается в том, какова позиция россиян и подлинны ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф принесет из москвы", - сказал украинский чиновник.

