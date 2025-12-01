кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок
Київ • УНН
Зустріч президента РФ Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом запланована на 2 грудня. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.
У кремлі підтвердили, що зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа з главою кремля володимиром путіним запланована у вівторок, 2 грудня, про що, як повідомляють росЗМІ, поінформував речник пуніта дмитро пєсков, пише УНН.
Деталі
"Зустріч путіна та Віткоффа запланована на завтра у другій половині дня", цитують пєскова росЗМІ.
"Щодо заяви подивимося. Кадри початку зустрічі будуть", - зазначив пєсков.
Доповнення
Як повідомляли західні ЗМІ, спецпредставник президента США Стівен Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, як очікується, сьогодні вирушає до москви і має зустрітися з главою кремля володимиром путіним у вівторок.
Як інформує The Wall Street Journal, у поїздці очікується не лише спецпредставник Трампа - "Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують поїхати до москви для подальших переговорів щодо можливого мирного плану".
Це відбувається після переговорів у Маямі 30 листопада України і США.
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки01.12.25, 11:32 • 1742 перегляди