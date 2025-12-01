$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 2904 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
07:43 • 12034 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 10993 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 19210 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34289 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47177 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 40816 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41923 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38709 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Зустріч президента РФ Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом запланована на 2 грудня. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок

У кремлі підтвердили, що зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа з главою кремля володимиром путіним запланована у вівторок, 2 грудня, про що, як повідомляють росЗМІ, поінформував речник пуніта дмитро пєсков, пише УНН.

Деталі

"Зустріч путіна та Віткоффа запланована на завтра у другій половині дня", цитують пєскова росЗМІ.

"Щодо заяви подивимося. Кадри початку зустрічі будуть", - зазначив пєсков.

Доповнення

Як повідомляли західні ЗМІ, спецпредставник президента США Стівен Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, як очікується, сьогодні вирушає до москви і має зустрітися з главою кремля володимиром путіним у вівторок.

Як інформує The Wall Street Journal, у поїздці очікується не лише спецпредставник Трампа - "Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують поїхати до москви для подальших переговорів щодо можливого мирного плану".

Це відбувається після переговорів у Маямі 30 листопада України і США.

