$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 744 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 1398 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 10888 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 10310 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 18105 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 33898 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 46844 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40643 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41732 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38552 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 18356 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 14559 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 21860 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 10590 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto06:15 • 7624 просмотра
публикации
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 822 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 10885 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 18101 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 64915 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 102621 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 2316 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 64915 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 51505 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 67858 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 86762 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс
Шахед-136

Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о конструктивных переговорах с США в Майами, отметив наличие «непростых вещей», над которыми еще предстоит работать. Дальнейшие действия будут определены после доклада украинских представителей, которые возвращаются в Европу, и запланированных переговоров с европейскими партнерами.

Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги

Переговоры Украины и США в Майами были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать", и определяться с дальнейшей активностью будут после полного доклада от украинских представителей, которые "вернутся в Европу на днях", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который скоординировался с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет УНН.

Говорил сегодня с Президентом Финляндии уже - продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью

- написал Зеленский в соцсетях после разговора со Стуббом, которого считают влиятельным игроком благодаря его теплым отношениям с президентом США Дональдом Трампом.

На сегодня же, по словам Зеленского, "запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе". "Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика – приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.

Зеленский сегодня встречается с Макроном в Париже для укрепления поддержки Украины01.12.25, 08:44 • 2180 просмотров

Дополнение

Как сообщало издание Axios, переговоры между США и Украиной 30 ноября "были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с россией согласно мирному соглашению". При этом издание указывает, что Президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить вопрос территории непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

По данным издания, глава делегации Украины Рустем Умеров должен был встретиться с Зеленским в Париже 1 декабря для более подробного отчета. В то же время нардеп Алексей Гончаренко отмечал, что "Зеленский в Париже. А Умеров остался пока в США".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Социальная сеть
Война в Украине
Государственная граница Украины
Рустем Умеров
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина