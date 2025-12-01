Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги

Переговоры Украины и США в Майами были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать", и определяться с дальнейшей активностью будут после полного доклада от украинских представителей, которые "вернутся в Европу на днях", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который скоординировался с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет УНН.

Говорил сегодня с Президентом Финляндии уже - продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью