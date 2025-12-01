Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о конструктивных переговорах с США в Майами, отметив наличие «непростых вещей», над которыми еще предстоит работать. Дальнейшие действия будут определены после доклада украинских представителей, которые возвращаются в Европу, и запланированных переговоров с европейскими партнерами.
Переговоры Украины и США в Майами были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать", и определяться с дальнейшей активностью будут после полного доклада от украинских представителей, которые "вернутся в Европу на днях", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который скоординировался с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет УНН.
Говорил сегодня с Президентом Финляндии уже - продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью
На сегодня же, по словам Зеленского, "запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе". "Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика – приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.
Дополнение
Как сообщало издание Axios, переговоры между США и Украиной 30 ноября "были сосредоточены на том, где будет проведена де-факто граница с россией согласно мирному соглашению". При этом издание указывает, что Президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить вопрос территории непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.
По данным издания, глава делегации Украины Рустем Умеров должен был встретиться с Зеленским в Париже 1 декабря для более подробного отчета. В то же время нардеп Алексей Гончаренко отмечал, что "Зеленский в Париже. А Умеров остался пока в США".