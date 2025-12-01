$42.190.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский сегодня встречается с Макроном в Париже для укрепления поддержки Украины

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Это происходит на фоне оптимизма Дональда Трампа относительно соглашения о прекращении войны России против Украины.

Зеленский сегодня встречается с Макроном в Париже для укрепления поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в понедельник, стремясь укрепить поддержку Европы, на фоне того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно соглашения о прекращении войны России против Украины, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Американские и украинские переговорщики провели во Флориде в воскресенье несколько часов переговоров, которые обе стороны назвали "продуктивными", относительно плана, который Вашингтон хочет положить в основу мирного соглашения между россией и Украиной.

Украинский лидер регулярно посещает Париж с февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение - этот очередной визит должен начаться в 10:00 утра по местному времени (11:00 по Киеву), пишет издание.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в комментариях газете La Tribune Dimanche в воскресенье, что встреча имеет целью "продвинуть переговоры вперед".

"Мир достижим, если владимир путин откажется от своей бредовой надежды на восстановление Советской империи, сначала покорив Украину", – добавил Барро.

Вашингтон, как отмечает издание, выдвинул первоначальное предложение из 28 пунктов по прекращению войны, разработанное без участия европейских союзников Украины и признанное слишком близким отражением максималистских требований москвы относительно территории Украины. После переговоров в Женеве чуть более недели назад Соединенные Штаты обновили первоначальный план после критики со стороны Украины и Европы, но его текущее содержание остается неясным.

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен прибыть в москву для дальнейших переговоров "и, как ожидается, обсудит Украину с путиным во вторник", пишет издание.

путин встретится с американской делегацией во главе с Виткоффом перед визитом в Индию - песков30.11.25, 17:29 • 4924 просмотра

Переговоры во Флориде были названы как украинскими, так и американскими переговорщиками "продуктивными", но государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что требуется больше работы, а источник в делегации Киева назвал переговоры "нелегкими", отмечает издание.

Однако Трамп был настроен оптимистично, заявив журналистам на борту Air Force One: "Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение".

Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»01.12.25, 00:55 • 6812 просмотров

Он также упомянул о политической турбулентности в Киеве, в результате которой Зеленский на прошлой неделе уволил Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента и главного переговорщика, после коррупционного скандала в энергетическом секторе, который беспокоил западных союзников, указывает издание.

"У Украины есть некоторые сложные небольшие проблемы", – сказал Трамп.

Вместо этого делегацию Киева на переговорах во Флориде возглавил секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров. Он написал в соцсетях, что проинформировал Зеленского о достигнутом "существенном прогрессе".

"Существенный прогресс в продвижении достойного мира": Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров в США30.11.25, 23:25 • 3908 просмотров

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и все вопросы на встречах обсуждались откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", – написал Зеленский в соцсетях после переговоров.

"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде30.11.25, 23:48 • 6150 просмотров

Рубио сказал журналистам, что переговоры во Флориде были "очень продуктивными", но "есть еще над чем работать".

"Здесь много движущихся частей, и, очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна будет быть частью уравнения, и это продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф поедет в москву", - сказал Рубио.

Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ30.11.25, 20:02 • 27450 просмотров

Накануне встречи с Макроном Зеленский заявил в социальных сетях, что он проинформировал президента Финляндии Александра Стубба, которого считают влиятельным игроком благодаря его теплым отношениям с Трампом, о "сигналах, которые мы получили с американской стороны". Он также отдельно пообщался с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сказав, что "это важные дни, и многое может измениться".

Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО30.11.25, 20:26 • 7254 просмотра

Юлия Шрамко

