Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов для Украины и России по заключению мирного соглашения, выразив надежду на успешные переговоры. Он также отметил, что Украина имеет «некоторые сложные проблемы», включая коррупцию.
У президента США Дональда Трампа нет дедлайна ни для Украины, ни для россии, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, сообщает УНН.
Подробности
"У меня нет никаких дедлайнов по обеим сторонам. И мы надеемся, что есть хороший шанс договориться. Переговоры идут хорошо. Мы хотим предотвратить убийство людей", - сказал глава Белого дома.
В то же время, по его словам, у Украины есть "некоторые сложные проблемы".
У них существует проблема коррупции, что не способствует разрешению ситуации. Но есть большая вероятность, что мы сможем достичь соглашения
Он также подтвердил, что спецпредставитель Стив Уиткофф встретится с российским диктатором владимиром путиным уже на этой неделе.
Тем временем CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф отправится в москву уже в понедельник.
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".
"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде30.11.25, 23:48 • 766 просмотров