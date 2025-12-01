Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»

У президента США Дональда Трампа нет дедлайна ни для Украины, ни для россии, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Подробности

"У меня нет никаких дедлайнов по обеим сторонам. И мы надеемся, что есть хороший шанс договориться. Переговоры идут хорошо. Мы хотим предотвратить убийство людей", - сказал глава Белого дома.

В то же время, по его словам, у Украины есть "некоторые сложные проблемы".

У них существует проблема коррупции, что не способствует разрешению ситуации. Но есть большая вероятность, что мы сможем достичь соглашения - добавил Трамп.

Он также подтвердил, что спецпредставитель Стив Уиткофф встретится с российским диктатором владимиром путиным уже на этой неделе.

Тем временем CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф отправится в москву уже в понедельник.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

