18:02 • 19629 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 24010 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 26404 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 28766 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 29528 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32667 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40315 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32188 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27637 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24144 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет дедлайнов для Украины и России по заключению мирного соглашения, выразив надежду на успешные переговоры. Он также отметил, что Украина имеет «некоторые сложные проблемы», включая коррупцию.

Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»

У президента США Дональда Трампа нет дедлайна ни для Украины, ни для россии, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Подробности

"У меня нет никаких дедлайнов по обеим сторонам. И мы надеемся, что есть хороший шанс договориться. Переговоры идут хорошо. Мы хотим предотвратить убийство людей", - сказал глава Белого дома.

В то же время, по его словам, у Украины есть "некоторые сложные проблемы".

У них существует проблема коррупции, что не способствует разрешению ситуации. Но есть большая вероятность, что мы сможем достичь соглашения

- добавил Трамп.

Он также подтвердил, что спецпредставитель Стив Уиткофф встретится с российским диктатором владимиром путиным уже на этой неделе.

Тем временем CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Уиткофф отправится в москву уже в понедельник.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

Вадим Хлюдзинский

