Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 19804 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 24404 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 26703 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 29030 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 29771 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 32766 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40398 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32246 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27665 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24168 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
86%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла30 листопада, 13:19 • 10169 перегляди
Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її синаPhoto30 листопада, 13:38 • 6262 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto30 листопада, 16:04 • 10083 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"17:21 • 7058 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки17:47 • 5812 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47185 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 89934 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 72657 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 80740 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 78935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47185 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45641 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62247 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81421 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 112810 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має дедлайнів для України та росії щодо укладення мирної угоди, висловивши надію на успішні переговори. Він також зазначив, що Україна має "деякі складні проблеми", включаючи корупцію.

Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"

У президента США Дональда Трампа немає дедлайну ані для України, ані для росії, щоб укласти мирну угоду. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

"У мене немає жодних дедлайнів щодо обох сторін. І ми сподіваємося, що є хороший шанс домовитися. Переговори йдуть добре. Ми хочемо запобігти вбивству людей", - сказав глава Білого дому.

Водночас, за його словами, Україна має "деякі складні проблеми".

У них існує проблема корупції, що не сприяє вирішенню ситуації. Але є велика ймовірність, що ми зможемо досягти угоди

- додав Трамп.

Він також підтвердив, що спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним вже цього тижня.

Тим часом CNN із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що Віткофф вирушить до москви вже в понеділок.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді30.11.25, 23:48 • 950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна