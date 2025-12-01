Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має дедлайнів для України та росії щодо укладення мирної угоди, висловивши надію на успішні переговори. Він також зазначив, що Україна має "деякі складні проблеми", включаючи корупцію.
У президента США Дональда Трампа немає дедлайну ані для України, ані для росії, щоб укласти мирну угоду. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.
Деталі
"У мене немає жодних дедлайнів щодо обох сторін. І ми сподіваємося, що є хороший шанс домовитися. Переговори йдуть добре. Ми хочемо запобігти вбивству людей", - сказав глава Білого дому.
Водночас, за його словами, Україна має "деякі складні проблеми".
У них існує проблема корупції, що не сприяє вирішенню ситуації. Але є велика ймовірність, що ми зможемо досягти угоди
Він також підтвердив, що спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним вже цього тижня.
Тим часом CNN із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що Віткофф вирушить до москви вже в понеділок.
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".
