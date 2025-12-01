Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"

У президента США Дональда Трампа немає дедлайну ані для України, ані для росії, щоб укласти мирну угоду. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

"У мене немає жодних дедлайнів щодо обох сторін. І ми сподіваємося, що є хороший шанс домовитися. Переговори йдуть добре. Ми хочемо запобігти вбивству людей", - сказав глава Білого дому.

Водночас, за його словами, Україна має "деякі складні проблеми".

У них існує проблема корупції, що не сприяє вирішенню ситуації. Але є велика ймовірність, що ми зможемо досягти угоди - додав Трамп.

Він також підтвердив, що спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним вже цього тижня.

Тим часом CNN із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що Віткофф вирушить до москви вже в понеділок.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді