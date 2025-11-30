"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що українська та американська делегації у Флориді обговорювали забезпечення суверенітету та національних інтересів України. За його словами, у розмові був конструктив, а сторони відверто говорили про всі питання.
Під час зустрічі української та американської делегацій у Флориді (США) сторони зробили акцент на забезпеченні суверенітету та національних інтересів України. Про це у Telegram написав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, "після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати".
Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни
Він додав, що сторони будуть "працювати далі".
Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".
