"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 19019 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 22746 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 25483 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 27922 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 28841 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 32351 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40102 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32030 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27552 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24092 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
95%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла30 листопада, 13:19 • 8684 перегляди
Організували схему ухилення від військової служби за 10 000 доларів: у Дніпрі затримали лікарку і її синаPhoto30 листопада, 13:38 • 4862 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto16:04 • 8444 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"17:21 • 5620 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки17:47 • 4428 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 46127 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 89114 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 71970 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 80046 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 78329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Казахстан
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 46128 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45272 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 61882 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81077 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 112480 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що українська та американська делегації у Флориді обговорювали забезпечення суверенітету та національних інтересів України. За його словами, у розмові був конструктив, а сторони відверто говорили про всі питання.

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді

Під час зустрічі української та американської делегацій у Флориді (США) сторони зробили акцент на забезпеченні суверенітету та національних інтересів України. Про це у Telegram написав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати".

Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни

- зазначив глава держави.

Він додав, що сторони будуть "працювати далі".

Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США29.11.25, 13:00 • 15231 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида