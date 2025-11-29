"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США

Президент України Володимир Зеленський назвав завдання, яке дав українській делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, що вирушила до США на мирні переговори, - "оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", пише УНН.

Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни - написав Зеленський.

"Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

Сам Умєров також прокоментував візит, вказавши, що "українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру".

"Зранку був на зв’язку з Президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", - зазначив Умєров у Telegram.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова головою делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, яку раніше очолював звільнений керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як повідомили в Офісі Президента 29 листопада, українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, вирушила до США на мирні перемовини.

