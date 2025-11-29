$42.190.00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 3490 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
08:59 • 7394 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 11712 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 22653 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 34104 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 34699 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37893 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53523 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29845 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив українській делегації на чолі з Рустемом Умєровим, яка вирушила до США, оперативно готувати кроки для закінчення війни. Україна продовжує співпрацю з Америкою, очікуючи доопрацювання результатів зустрічей у Женеві.

"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США

Президент України Володимир Зеленський назвав завдання, яке дав українській делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, що вирушила до США на мирні переговори, - "оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", пише УНН.

Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни

- написав Зеленський.

"Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

Сам Умєров також прокоментував візит, вказавши, що "українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру".

"Зранку був на зв’язку з Президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", - зазначив Умєров у Telegram.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова головою делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, яку раніше очолював звільнений керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як повідомили в Офісі Президента 29 листопада, українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, вирушила до США на мирні перемовини. 

В ОП підтвердили: українська делегація, яку очолює Умєров, вирушила до США на перемовини29.11.25, 12:31 • 1332 перегляди

Юлія Шрамко

