Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 8896 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 20647 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 32447 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 33546 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37238 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51686 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29667 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22368 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 48106 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
В ОП підтвердили: українська делегація, яку очолює Умєров, вирушила до США на перемовини

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим відбула до США для переговорів. До її складу також увійшов начальник ГУР Кирило Буданов. Делегація вже доповіла Президенту Зеленському про підготовку до зустрічей.

В ОП підтвердили: українська делегація, яку очолює Умєров, вирушила до США на перемовини

Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, вирушила до США на перемовини. Вже була доповідь Президенту України Володимиру Зеленському про підготовку до зустрічей з американською стороною. Про це повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вже була доповідь Умєрова Президенту про підготовку до зустрічей з американською стороною. Делегація вже в дорозі", - повідомив Литвин.

За його словами, делегацію очолює Умєров. Начальник ГУР Кирило Буданов перебуває у складі делегації та бере участь у перемовинах.

Доповнення

У п’ятницю, 28 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни складу делегації на перемовинах між Україною та США, за яким секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації замість звільненого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, за повідомленнями, вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна