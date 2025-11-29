В ОП підтвердили: українська делегація, яку очолює Умєров, вирушила до США на перемовини

Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, вирушила до США на перемовини. Вже була доповідь Президенту України Володимиру Зеленському про підготовку до зустрічей з американською стороною. Про це повідомив журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вже була доповідь Умєрова Президенту про підготовку до зустрічей з американською стороною. Делегація вже в дорозі", - повідомив Литвин.

За його словами, делегацію очолює Умєров. Начальник ГУР Кирило Буданов перебуває у складі делегації та бере участь у перемовинах.

Доповнення

У п’ятницю, 28 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни складу делегації на перемовинах між Україною та США, за яким секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації замість звільненого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади Голови Офісу президента

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, за повідомленнями, вирушили до США для подальшого обговорення мирного плану.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною.