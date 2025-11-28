Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудуться важливі перемовини не лише в української делегації, а й і у нього.