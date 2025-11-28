$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 1522 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 11273 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 11988 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 10882 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 26271 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19313 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17506 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31959 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19382 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі з американською стороною. У переговорах візьмуть участь начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та розвідка.

Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудуться важливі перемовини не лише в української делегації, а й і у нього.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна